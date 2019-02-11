高盛首次評等國巨「中立」 目標價344元

2019-02-11 10:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台股今天開紅盤，外資券商也開工，高盛證券搶在金豬年首日，發布初評被動元件大廠國巨（2327）報告，評級「中立」，目標價344元；距離國巨狗年封關日收盤價，潛在上漲空間7%。

高盛也是第六家啟動國巨追蹤的券商，先前法巴、滙豐、摩根大通、里昂及摩根士丹利等五大券商已接連啟動研究，較早追蹤的法巴、滙豐及摩根大通，不論初評或近期最新報告，對國巨仍持正向觀點，但第五家追蹤的摩根士丹利直接喊出「減碼」，令外資圈對被動元件表現掀多空論戰；高盛本次則給出不偏多也不偏空的「中立」。

高盛指出，國巨是全球第三大MLCC廠商，MLCC在電子產品製造扮演愈來愈重要的角色，是其啟動追蹤關鍵。

高盛認為，MLCC產業景氣正向，未來幾年，市場需求仍會比供給呈低個位數成長，不過短期IT需求明顯放緩，廠商已進入庫存調整期，並對產品單價（ASP）帶來影響。根據高盛評估，國巨今年ASP成長恐由正轉負，比去年的成長97%、轉衰退25%，也比2017年的成長25%來得差。

高盛預期，國巨今年每股純益（EPS）將因ASP承壓顯著回落，由去年的84.5元，大幅降到46.95元，2020年估約50.93元；今、明年財測分別比市場預估低了44%、39%。