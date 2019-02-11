股債震盪考驗 法人：目標日期基金策略應對

2019-02-11 10:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



聯準會今年首場會議維持基準利率不變，鴿派立場有助支持市場信心，但回顧2018年，受利率上揚風險衝擊，近全數風險性資產呈負報酬表現，對於謹慎應對波動的退休資產而言，資產配置需要轉變。

富蘭克林華美目標2037組合基金經理人邱良弼指出，全球市場雖仍有上漲潛力，但已進入高波動情境，2018年MSCI世界指數下跌8%近10年表現最差、MSCI新興市場指數下跌14%近10年表現第3差，彭博巴克萊全球投資級公司債、全球高收益債指數，以及摩根全球新興多元債券指數亦有2%至4%不等跌幅，單純的調整股債比例策略無法有效降低風險。

相對而言，對於防範下檔風險要求較高的退休投資，更適合投入精算整體股市、債券與商品風險，市場反彈時亦能調整資產配置跟隨的目標日期基金。

同時，2018年的震盪也突顯退休投資成功與否的一大關鍵：退休年度若遭遇大跌，投資成果很可能遭受嚴重衝擊。為避免基金投資成果被迫於低點一次贖回，邱良弼更建議投資人可以選擇具有「通過型」設計概念的目標日期基金，即資產配置考量將延續至目標日期之後，讓投資人可視市況與個人資金需求，選擇每月買回機制或一次買回，不至於全然錯失市場反彈機會，更有利退休投資規劃。

富蘭克林華美投信建議，現全球市場持續面對美中貿易協商、中國經濟成長趨緩，與英國脫歐等三大風險，聯準會利率正常化進程亦使風險性資產有修正壓力，投資人應謹慎以對。現階段股債齊漲齊跌的機率提高，傳統資產組合已難以滿足退休金資產的低波動目標，一併考量股市、債券與商品風險的目標日期基金，可幫助投資人在一定的風險接受度下，盡可能創造資產成長，是準備退休的較佳投資策略之一。