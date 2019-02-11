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牧德1月營收逆風 股價跌破400元大關

2019-02-11 10:03經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

自動光學檢測設備（AOI）廠牧德（3563）受到春節延後裝機影響，1月營收較上月下滑22.1%，導致今（11）日股價開低走低，跌破400元大關，盤中跌幅逾3.5%，惟展望今年營運，牧德預估上半年整體訂單能見度已逐漸明朗，應有穩定成長的表現。

牧德公布1月營收2.06億元，年增14.1%、月減22.1%。牧德指出，由於客戶因應春節年假，將裝機時程調整至農曆年後，以致營收較上月衰退，但仍較去年同期成長。

展望今年營運，牧德預估上半年整體訂單能見度已逐漸明朗，出貨也將一路維持暢旺，應有穩定成長的表現。

展望全年，牧德除既有五箭策略仍在持續成長以外，也針對擴張全球市占率提出新策略，這些策略均有助於抵擋中美貿易大戰大環境下的不確定因素，牧德科技對2019年營收成長相當有信心。

牧德表示，今年全球景氣雖深受中美貿易大戰影響，市場不確定因素增多，但公司已做了萬全準備，以縱向深度延伸及橫向新產業拓展兩主軸，增加營收動能。

牧德縱向深度延伸指的是現有產品的市佔率擴大，例如PCB大中華地區以外的市場及大陸中小型陸資市場的開拓，這些都是2018年沒有著墨的市場。橫向新產業拓展指的是COF、Smart camera及FPCB Assembly AVI的新產業方向的攻堅，添加新的成長動能。

牧德將於週三（13日）召開法說會，說明2018年營運狀況及介紹2019年展望，法說會後亦有舉辦創新說明會，公開介紹伯特利獨角獸孵育中心計畫。

牧德科技營收法說會

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