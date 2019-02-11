農曆年節機師罷工 華航股價重挫逾5%

2019-02-11 10:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



農曆年節期間華航(2610)機師發動罷工，迄今勞資雙方仍未達成協議，甚至影響到電子業出貨，華航今(11)日股價開盤後重挫逾5%，股價面臨10元保衛戰，於航運股中表現最弱。

華航在經歷2016年空服員罷工事件後，2月8日再度發生機師罷工事件，目前傳出已有500名機師加入罷工行列，超過華航機師人數 30%，華航受到影響的航班次數增多。

法人分析，華航每日航班超過200架次，2016年空服員罷工事件 (2016年6月24日~6月27日)，並未對華航營運造成太大衝擊。此次受機師罷工影響，取消航班約占總航班架次10%，若維持此一罷工規模，則對營收影響約在10%上下。

華航已公告，2月8日~2月10日因罷工所遭遇損失0.78億元，所受衝擊尚不大。若未來勞資提前達成協議，則對2月營收影響，仍在可控範圍。但若罷工規模擴大，則對營運衝擊就必須重新評估。由於勞資雙方仍在協商當中，應持續關注後續影響。

法人認為，華航2018年平均單月營收約在143億元，其中客運占63%，換算單日受影響的營收約3,000萬元，尚不致於造成營運嚴重衝擊，未來勞資雙方若能盡快達成協議，華航營運可望重回正軌。