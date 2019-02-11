親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

政治咖賀年糗事多 但還沒人能贏這4字

今日台股盤前重點掃描

2019-02-11 07:22經濟日報 記者徐睦鈞╱即時報導

一、台股開紅盤 半導體看旺

台股春節封關期間，美股費半指數勁揚逾5%、台股權王台積電美國存託憑證（ADR）也大漲逾4%，隨著半導體股吹起反攻號角，台股金豬年今（11）日開紅盤有望展開補漲行情，蓄勢挑戰萬點大關。

二、華航罷工延燒 電子業跳腳

華航機師罷工今（11）日將進入第四天，也是過年連假後首個開工日，春節過後將迎來出貨潮，對貨運造成不小衝擊，其中以電子零組件、記憶體、PCB、手機等電子產品及快遞貨受衝擊最大。貨運代理公司表示，將緊急聯繫其他航空公司，將原本透過華航載運的貨轉出去，避免客戶的貨被延遲。

三、房市報喜 遠雄連假業績衝10億

今年春節連假主力建商及代銷業者報佳績，遠雄集團再度達成10億元銷售目標，創意家銷售金額3億元，海悅熱銷案場來客與成交量增加約二成，新聯陽機構及甲山林機構案件來客數與成交量亦明顯增加。

四、金豬長旺股 投資新亮點

金豬年到來，雖然外在投資環境仍有不確定性變數，但也滿布新興機會。外資法人針對科技、金融、傳產等三大類股，優選5G、紡織與自行車、金融科技等十大「金豬長旺股」，將成為台股投資新亮點。

五、散熱器族群 淡季看旺

電競市場火熱，加上近期輝達（Nvidia）中階顯示卡「2060」系列開始放量，在市場掀起一波「換卡潮」，供應鏈傳出，微星、技嘉、華碩等品牌廠，已對上游散熱相關業者擴大拉貨，有望帶動雙鴻（3324）、超眾、動力-KY等本季淡季不淡。

六、獲利穩定股 法人力捧

金豬年報到，台股農曆年後今（11）日開紅盤備受期待。證券專家預期，豬年開紅盤後，市場資金可望重新回流，基本面表現仍是關鍵，投資人可聚焦「法人買單青睞、且具穩定獲利成長能力」族群。

七、15檔技術面翻多 亮點

美中貿易談判偏向正面進展，加上美國企業財報及就業數據亮眼，有利台股金豬年新春開紅盤。根據統計，狗年封關日當天，計有中鋼（2002）、元大金等15檔股價突破短中長期均線糾結、法人買超逾6,000張並領漲大盤，預期將是開市後盤面焦點。

台股連假春節

相關新聞

市場變數多 聚焦美中談判

2019-02-11 01:09

台股開紅盤 行情看好

2019-02-11 01:06

金豬長旺股／巨大、美利達 營運增溫

2019-02-10 23:40

金豬長旺股／聚陽、中信金 買盤進駐

2019-02-10 23:40

金豬長旺股／先豐、昇達科 成長可期

2019-02-10 23:40

金豬長旺股／玉山、元大金 商機熱炒

2019-02-10 23:40

金豬長旺股 投資新亮點

2019-02-10 23:40

三投顧董總 樂觀看台股

2019-02-10 23:19

15檔技術面翻多 亮點

2019-02-10 23:11

一周盤前解析／高殖利率股 吸睛

2019-02-10 23:11

強恆強股 短打健將

2019-02-10 23:11

車用半導體 擇優布局

2019-02-10 23:11

鋼鐵價看漲 類股受惠

2019-02-10 23:11

就市論勢／網路設備、伺服器 有戲

2019-02-10 23:11

獲利穩定股 法人力捧

2019-02-10 23:11

市場內憂外患 豬年開春經濟變數多

2019-02-10 20:31

台股明開紅盤 法人看好補漲行情

2019-02-10 20:25

美陸股各擁題材 ETF機會浮現

2019-02-10 13:28

評航空股 法人：長線仍看油價、匯率

2019-02-10 13:28

董監改選行情報到 巧賺波段利潤

2019-02-10 13:28

豬年選股 分析師欽點5G、鋰電池、生技

2019-02-10 13:28

醫材、紡織、光學 今年前景被看好

2019-02-10 13:28

金豬年開紅盤 漲升機率高

2019-02-10 13:28

法人樂觀 開年漲勢旺到元宵

2019-02-10 13:28

變盤說？法人：元宵節前股市看俏

2019-02-10 13:05

新興市場股匯雙漲 台股連動標的錢力十足

2019-02-05 09:59

用多空反轉股操作術 年賺30%

2019-02-01 15:02

銅板股飆漲不是夢！ 精選20檔低價好股大公開

2019-02-01 09:50

郭董治軍2019 鴻海艦隊總體檢 誰打前鋒？

2019-02-01 09:48

謝金河：尋找春江水暖的鴨

2019-01-31 15:26

廣達尾牙今晚登場 最大獎現金30萬元

2019-01-31 09:07

法人靜待法說釋趨勢 大立光股價漲勢稍歇

2019-01-10 11:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

台股明開紅盤 法人看好補漲行情

2019-02-10 20:25

豬年選股 分析師欽點5G、鋰電池、生技

2019-02-10 13:28

台股開紅盤 半導體看旺

2019-02-10 23:44

華航公布罷工損失 營收每天減少2,600萬元

2019-02-10 14:54

董監改選行情報到 巧賺波段利潤

2019-02-10 13:28

「業務可做十年」 智邦備戰迎5G

2019-02-10 14:24

法人看智邦 去年EPS估5.82元、今年6.48元

2019-02-10 14:31

明星分析師：台股金豬年開紅盤 萬點防賣壓

2019-02-10 18:06

變盤說？法人：元宵節前股市看俏

2019-02-10 13:05

金豬長旺股 投資新亮點

2019-02-10 23:40

智邦在台擴五產線 董座郭飛龍：今年逐季成長

2019-02-10 14:30

法人樂觀 開年漲勢旺到元宵

2019-02-10 13:28

15檔技術面翻多 亮點

2019-02-10 23:11

醫材、紡織、光學 今年前景被看好

2019-02-10 13:28

散熱器族群 淡季看旺

2019-02-10 23:00

金豬年開紅盤 漲升機率高

2019-02-10 13:28

5G助陣 散熱族群營運添動能

2019-02-10 22:59

獲利穩定股 法人力捧

2019-02-10 23:11

美陸股各擁題材 ETF機會浮現

2019-02-10 13:28

評航空股 法人：長線仍看油價、匯率

2019-02-10 13:28

環球晶董座徐秀蘭 捍衛公司利益

2019-02-10 23:04

金豬長旺股／玉山、元大金 商機熱炒

2019-02-10 23:40

三投顧董總 樂觀看台股

2019-02-10 23:19

庫存去化 散熱廠、板卡廠迎轉機

2019-02-10 23:00

第一類接觸 ／環球晶今年獲利 要衝高

2019-02-10 23:06

台股開紅盤 行情看好

2019-02-11 01:06

今日台股盤前重點掃描

2019-02-11 07:22

市場內憂外患 豬年開春經濟變數多

2019-02-10 20:31

仁寶 進軍醫療有成

2019-02-10 23:03

金豬長旺股／先豐、昇達科 成長可期

2019-02-10 23:40

車用半導體 擇優布局

2019-02-10 23:11

新光鋼、世紀鋼 認購熱

2019-02-10 23:14

晶心科 業績添柴火

2019-02-10 23:03

近年台股年後漲多於跌 豬年紅盤日補漲可期

2019-02-10 16:52

友達有看頭 四檔聚光

2019-02-10 23:16

鋼鐵價看漲 類股受惠

2019-02-10 23:11

金豬長旺股／聚陽、中信金 買盤進駐

2019-02-10 23:40

四大集團 搶攻點數商機

2019-02-10 23:01

法人觀點／環球晶 全年拚賺三股本

2019-02-10 23:04

金豬長旺股／巨大、美利達 營運增溫

2019-02-10 23:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top