今日台股盤前重點掃描

2019-02-11 07:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



一、台股開紅盤 半導體看旺

台股春節封關期間，美股費半指數勁揚逾5%、台股權王台積電美國存託憑證（ADR）也大漲逾4%，隨著半導體股吹起反攻號角，台股金豬年今（11）日開紅盤有望展開補漲行情，蓄勢挑戰萬點大關。

二、華航罷工延燒 電子業跳腳

華航機師罷工今（11）日將進入第四天，也是過年連假後首個開工日，春節過後將迎來出貨潮，對貨運造成不小衝擊，其中以電子零組件、記憶體、PCB、手機等電子產品及快遞貨受衝擊最大。貨運代理公司表示，將緊急聯繫其他航空公司，將原本透過華航載運的貨轉出去，避免客戶的貨被延遲。

三、房市報喜 遠雄連假業績衝10億

今年春節連假主力建商及代銷業者報佳績，遠雄集團再度達成10億元銷售目標，創意家銷售金額3億元，海悅熱銷案場來客與成交量增加約二成，新聯陽機構及甲山林機構案件來客數與成交量亦明顯增加。

四、金豬長旺股 投資新亮點

金豬年到來，雖然外在投資環境仍有不確定性變數，但也滿布新興機會。外資法人針對科技、金融、傳產等三大類股，優選5G、紡織與自行車、金融科技等十大「金豬長旺股」，將成為台股投資新亮點。

五、散熱器族群 淡季看旺

電競市場火熱，加上近期輝達（Nvidia）中階顯示卡「2060」系列開始放量，在市場掀起一波「換卡潮」，供應鏈傳出，微星、技嘉、華碩等品牌廠，已對上游散熱相關業者擴大拉貨，有望帶動雙鴻（3324）、超眾、動力-KY等本季淡季不淡。

六、獲利穩定股 法人力捧

金豬年報到，台股農曆年後今（11）日開紅盤備受期待。證券專家預期，豬年開紅盤後，市場資金可望重新回流，基本面表現仍是關鍵，投資人可聚焦「法人買單青睞、且具穩定獲利成長能力」族群。

七、15檔技術面翻多 亮點

美中貿易談判偏向正面進展，加上美國企業財報及就業數據亮眼，有利台股金豬年新春開紅盤。根據統計，狗年封關日當天，計有中鋼（2002）、元大金等15檔股價突破短中長期均線糾結、法人買超逾6,000張並領漲大盤，預期將是開市後盤面焦點。