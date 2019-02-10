明星分析師：台股金豬年開紅盤 萬點防賣壓

2019-02-10 18:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台股明（11）日金豬年開紅盤，美股封關期間漲多跌少，加上聯準會（Fed）態度轉鴿，讓市場期待買盤回流將推動台股攻下「萬」點大關。前明星外資策略分析師王嘉樞表示，台股開出「紅」盤的機率確實很高，但投資人要提防高點賣壓，行情恐虎頭蛇尾走出「開高收低」。

王嘉樞過去曾任法銀巴黎、摩根士丹利、野村證券等大型外資券商策略分析師及研究部主管，在外資圈資歷10餘年，多次精準預測台股走勢，近年他雖淡出，但其豐富的研究經歷，仍使其看法備受關注。

他接受本報專訪談台股開紅盤時指出，由於美股在春節期間累積漲幅，Fed態度明顯轉向，台股明天將順利開出「紅」盤，挑戰萬點不是問題。

去年底他受訪時預測，Fed政策將在不久轉向，當時市場對於Fed態度強硬失望，導致美股跌跌不休，他分析，「市場永遠是贏家，會跌到Fed軟化。」且一旦貨幣政策變化，將牽動今年美元趨弱、新興市場重迎錢潮，隨後台股在內的新興股市先是在1月迎來回補潮，月底Fed利率按兵不動，並談到資產負債表有調整彈性。

他表示，Fed正式遞出橄欖枝，自然有利新興市場，預料開年後，外資對台股等新興市場的買超趨勢延續。不過他也提到，開紅盤很可能出現開高走低的極短線慶祝行情，抱股過年遇高點，最好先做了結。

王嘉樞說，台股可能從高點回落的原因，一是貿易戰變數仍多，本周起美中就要啟動新談判，在3月1日大陸關稅被提高前，任何談判框架都可能變動，二是Fed緩升息，雖然推動資金回流，但台灣不太可能降息，反觀印度已開出第一槍，中國去年祭出降準，今年有可能降息，先前飽受強勢美元打壓、積極升息或具高利率的國家，更有條件吸金。

此外，蘋果股價雖在封關大漲，但技術面已經偏空，今年手機緩成長的可能性也高，資金不易放膽買。

就殖利率看，台股仍是具價值的投資市場，因此他建議短線急漲，手中持股可先獲利了結，待後市震盪再低接，「逢低買好股的策略依舊值得參考。」