1年多次配息股 操作留意3方向

2019-02-03 00:33 聯合報 記者 聯合報 記者 盧宏奇 ／台北報導



「一年多次配息」方式的「大立光條款」上路，可望吸引愛好現金流的長線買盤進駐。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「一年多次配息」方式的「大立光條款」上路了，可望吸引愛好現金流的長線買盤進駐。現金股息「季季配」或「半年配」不僅有利台股長期本益比提升，也讓投資人資金調度更有效率。但法人提醒，操作「大立光條款」概念股要精算二代健保補充保費成本，偏好以融券作空者也會面臨一年多次回補風險，並留意可能造成大戶棄息賣壓出籠。

為強化股東投資效益，使公司治理更具彈性，立法院去年十一月完成公司法第二二八條之一修訂案，上市櫃公司經股東會通過修改公司章程後，盈餘分派次數鬆綁為可於每季或每半年進行，有助台股與國際接軌。

由於高獲利、高股息公司通常才會考慮採一年多次配息方式，比如股王大立光，因此市場泛稱此為「大立光條款」。

去年年報將於三月底前陸續出爐，接下來各公司公布的股利政策成為投資人關注焦點，尤其「大立光條款」上路，在國外行之有年的一年多次配息，最快第二季或第三季就會見到首例。

統一投顧董事長黎方國認為，穩健型的投資人可以選擇大型股，長期領取穩定股息；積極型投資人不妨挑選籌碼穩定、股本小個股，有機會同時賺取高股息及波段軋空的資本利得。

但股息發放頻率改變，也對健保補充保費成本造成影響。永豐期貨副總經理廖祿民分析，現行規定股利「單次」給付達兩萬元，需要課徵健保補充保費百分之一點九一；假設原本一年從某股票收到四萬元股息，改為每季領取後，金額低於課徵門檻，就可省下七六四元，相對有利散戶。

但對大戶或大股東，成本反而墊高，因為現行規定健保補充保費課稅上限為「單次」一千萬元，如果未來改為每季配息，只要每次領取股息超過一千萬元門檻，一年就得多繳三次補充保費，可能會造成這些大咖的棄息賣壓出籠。

此外，偏愛透過融券作空的投資人，往年通常只需在股東會或除權息前強制回補，一旦「大立光條款」上路，每季都要留意這項風險。因此法人提醒，如果沒有配套措施，這項新制可能淪為部分公司派用來刻意軋市場派的有力武器。