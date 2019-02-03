親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資
2019投資新觀念

朝日新聞：川金2度峰會地點 北韓同意越南峴港

1年多次配息股 操作留意3方向

2019-02-03 00:33聯合報 記者盧宏奇／台北報導

「一年多次配息」方式的「大立光條款」上路，可望吸引愛好現金流的長線買盤進駐。圖／...
「一年多次配息」方式的「大立光條款」上路，可望吸引愛好現金流的長線買盤進駐。圖／聯合報系資料照片
分享

「一年多次配息」方式的「大立光條款」上路了，可望吸引愛好現金流的長線買盤進駐。現金股息「季季配」或「半年配」不僅有利台股長期本益比提升，也讓投資人資金調度更有效率。但法人提醒，操作「大立光條款」概念股要精算二代健保補充保費成本，偏好以融券作空者也會面臨一年多次回補風險，並留意可能造成大戶棄息賣壓出籠。

為強化股東投資效益，使公司治理更具彈性，立法院去年十一月完成公司法第二二八條之一修訂案，上市櫃公司經股東會通過修改公司章程後，盈餘分派次數鬆綁為可於每季或每半年進行，有助台股與國際接軌。

由於高獲利、高股息公司通常才會考慮採一年多次配息方式，比如股王大立光，因此市場泛稱此為「大立光條款」。

去年年報將於三月底前陸續出爐，接下來各公司公布的股利政策成為投資人關注焦點，尤其「大立光條款」上路，在國外行之有年的一年多次配息，最快第二季或第三季就會見到首例。

統一投顧董事長黎方國認為，穩健型的投資人可以選擇大型股，長期領取穩定股息；積極型投資人不妨挑選籌碼穩定、股本小個股，有機會同時賺取高股息及波段軋空的資本利得。

但股息發放頻率改變，也對健保補充保費成本造成影響。永豐期貨副總經理廖祿民分析，現行規定股利「單次」給付達兩萬元，需要課徵健保補充保費百分之一點九一；假設原本一年從某股票收到四萬元股息，改為每季領取後，金額低於課徵門檻，就可省下七六四元，相對有利散戶。

但對大戶或大股東，成本反而墊高，因為現行規定健保補充保費課稅上限為「單次」一千萬元，如果未來改為每季配息，只要每次領取股息超過一千萬元門檻，一年就得多繳三次補充保費，可能會造成這些大咖的棄息賣壓出籠。

此外，偏愛透過融券作空的投資人，往年通常只需在股東會或除權息前強制回補，一旦「大立光條款」上路，每季都要留意這項風險。因此法人提醒，如果沒有配套措施，這項新制可能淪為部分公司派用來刻意軋市場派的有力武器。

保費健保台股
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

14檔強力軋空 將開飆

2019-02-02 23:48

豬年商機 5G、AI概念股看旺

2019-02-03 00:36

高股息概念股 年後吸金

2019-02-02 23:41

法人提醒：高股息股操作 要精算健保費成本

2019-02-02 23:33

資安頻出包…危機就是商機

2019-02-03 00:10

股海自由行／春節後買股 兩點不漏

2019-02-03 00:07

台股一周／封關量縮 靜待新春紅包行情

2019-02-02 13:19

股海常勝軍／全球拚經濟 最怕遇豬隊友

2019-02-02 00:28

15檔超會漲 法人抱過年

2019-02-02 00:04

春節概念股 迎旺季行情

2019-02-01 23:47

全球股市元月上漲 謝金河：金豬年意外的好彩頭

2019-02-01 21:52

風險因子漸消除 春節假期美股收紅機率高

2019-02-01 16:14

易經專家陶文：高點落Q1、避開金融股 看好AI、車用

2019-02-01 15:38

用多空反轉股操作術 年賺30%

2019-02-01 15:02

景氣循環末升段 多重資產基金抗震

2019-02-01 13:41

永豐餘股東臨會通過 永道拚今年陸上市

2019-02-01 13:41

聯合再生、韋能能源簽MOU 3年開發太陽能電廠

2019-02-01 13:41

華為與高通暫和解 每季付1.5億美元專利授權費

2019-02-01 13:41

華邦電：有信心今年市占率續上升

2019-02-01 13:41

記憶體上半年去化庫存 盼下半年回春

2019-02-01 13:41

金豬年開紅盤／跟著法人選股賺紅包

2019-02-01 13:41

紅包行情可期！台指期夜盤上萬點

2019-02-01 13:41

華映緊急處分獲准 銀行團90天不能動債權

2019-02-01 13:41

誠美材董座之爭 北地院：葉美麗不得行使董事長職務

2019-02-01 12:19

鴻海重申持續推動威斯康辛州計畫 包含創造1.3萬個職位

2019-02-01 11:45

鴻海重申 持續推動美國威州投資計畫

2019-02-01 11:44

證交所：過去20個農曆年開紅盤上漲機率七成

2019-02-01 10:59

台指期夜盤交易站上萬點 法人：紅包行情可期

2019-02-01 10:48

永豐餘股東臨時會通過永道申請上市案 拚年內掛牌

2019-02-01 09:54

銅板股飆漲不是夢！ 精選20檔低價好股大公開

2019-02-01 09:50

郭董治軍2019 鴻海艦隊總體檢 誰打前鋒？

2019-02-01 09:48

就市論勢／食品、汽車、生技 聚焦

2019-01-31 23:31

謝金河：尋找春江水暖的鴨

2019-01-31 15:26

廣達尾牙今晚登場 最大獎現金30萬元

2019-01-31 09:07

就市論勢／5G、車電、AI 可留意

2019-01-31 00:22

生技股剛性需求逐步擴大

2019-01-29 16:14

該不該抱股過年？尋找低PE高成長的生技股

2019-01-28 10:40

法人重倉股 把握封關前最後布局時刻

2019-01-28 08:42

台積電營收恐迎十年首度衰退 該逢低入手嗎？

2019-01-25 09:48
看更多

熱門文章

14檔強力軋空 將開飆

2019-02-02 23:48

台股一周／封關量縮 靜待新春紅包行情

2019-02-02 13:19

高股息概念股 年後吸金

2019-02-02 23:41

陸股基建概念股看俏

2019-02-02 11:11

節前量縮封關、靜待節後量能回溫

2019-02-02 11:06

法人提醒：高股息股操作 要精算健保費成本

2019-02-02 23:33

股海自由行／春節後買股 兩點不漏

2019-02-03 00:07

資安頻出包…危機就是商機

2019-02-03 00:10

豬年商機 5G、AI概念股看旺

2019-02-03 00:36

1年多次配息股 操作留意3方向

2019-02-03 00:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top