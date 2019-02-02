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陸股基建概念股看俏

2019-02-02 11:11經濟日報 記者林姵妤╱即時報導

隨著中美貿易談判順利進展，市場樂觀預期在3/1前有望化解，推升滬深兩市同步走高，金狗年順利以紅盤作收，上證指數上漲1.3%，收在2,618.23點，深圳指數漲幅更大，上漲2.77%，收在1,309.99點。保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，中國經濟面臨愈來愈嚴峻的挑戰，中國官方不斷祭出政策紅利力挽狂瀾，包括擴大減稅降費規模及加大基建投資力度等，遏止經濟下滑風險可說是不遺餘力。

以減稅降費政策來看，去年規模已達1.3兆元，今年更將上看1.5兆元，不但調高個人所得稅起徵點及放寬六大專項附加費用扣除額等，今年更針對小微企業推出普惠性稅收減免政策，市場預期未來三年內，每年將為小微企業減輕稅負約2,000億元，有利於拉抬小微企業營運活力。

許智洋指出，市場更預期企業增值稅率級距將三檔併兩檔，減稅規模有望達到1,880億元，約佔A股上市公司總利潤約4.5%，不僅提振企業獲利，也有助於A股走勢偏多。

再者，中國官方加大基建投資力度，不侷限於「鐵公基」等傳統設施，還擴大到特高壓直流建設、5G、互聯網、雲計算等基礎設施。以特高壓來看，國家能源局近日加快推進12條特高壓工程，總投資金額高達1,800~2,00億元，並將帶來約600億元相關電氣設備的訂單，加惠相關概念股未來成長空間可期。

此外，去年12月中央經濟工作會議明確提出加快5G商用步伐，預期5G建設有望加速進行，加惠5G族群成為發展趨勢最為明確的產業，市場預估整體資本支出將是4G的1.5倍，並成為驅動電信、晶片、手機等上下游產業鏈之主要動力，許智洋持續看好5G相關題材帶來的投資機會。

5G減稅4G
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