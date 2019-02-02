節前量縮封關、靜待節後量能回溫

2019-02-02 11:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李定強 ╱即時報導



因美國正式起訴華為，市場擔心中美貿易衝突升溫，加上觀望APPLE即將公布季報，美股近期呈現震盪整理走勢。其中，半導體、科技類股NVIDIA、AMD、台積電ADR、美光、APPLE表現疲弱。本周亞洲股市普遍橫盤整理，台股在台積電（2330）下跌拖累，萬點得而復失，收9,932.26點。OTC指數在震盪上行，仍維持沿五日線攀高的偏多格局，目前下檔的支撐為126.16點。

日盛投顧就技術面分析表示：(1)均線-周二台股跳空收小黑K線，暫守5日均線之上。(2)-量能：成交量縮至881.98億元，農曆春節前不易放大。(3)技術指標-日KD指標、MACD柱狀體高檔震盪。(4)法人籌碼：外資現貨偏多操作，未平倉oi累積5.2萬口，顯示目前年後仍有走高契機。

就盤面結構上統計，強勢的電子族群包括(1)IC設計：新掛牌的矽智財 M31（6643），近日股價高檔震盪，帶動晶心科（6533）、力旺（3529）等相關的族群，股價周二逆勢走強。盛群（6202）法說公布2018年獲利（EPS 4.7元）與股利政策，市場預估殖利率高達6%，股價創近期新高；聯詠（3034）衝刺TDDI出貨，外資調高評等，股價強勢上漲；瑞昱（2379）2019年三大產品線出貨增溫，股價量出創新高。

強勢的非電子類股有(1)製鞋：百和（9938）高檔震盪，豐泰（9910）、寶成（9904）漲勢整齊；(2)鋼鐵、風電：榮剛（5009）因2019獲利展望佳，國內法人給予買進評等；此外，躉購費率周三拍板，經濟部長釋出市場不宜將離岸風電簡化為價格問題，市場解讀將有利風電業者，激勵上緯投控（3708）、世紀鋼（9958）近期轉強，股價持續上攻。

展望春節後一周，日盛投顧指出，全球股市仍將受中美貿易戰進展消息影響，但是統計近10年台股新春後一周上漲機率超過60%，故新春紅包行情可以期待。投資上，建議電子可以留意5G相關與IC設計的等市場資金駐的族群，傳產則可觀察原物料、傳產類股。惟目前全球股市波動持續加劇，操作上仍以少量低接與快速進出為宜，善設個股投資風險。