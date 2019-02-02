合庫銀公布去年稅後賺147.5億 EPS1.63元 創新高

2019-02-02 01:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



合作金庫銀行1月31日舉行年度經理會議，330位菁英經理人齊聚一堂，共同檢視經營成果及策勵未來；合庫銀指出，儘管去（2018）年金融環境競爭激烈，合庫銀行自結稅後盈餘仍較前年大幅成長14.43％，達147.5億元，每股盈餘（EPS）1.63元，皆創歷年新高。

合庫金控暨銀行董事長雷仲達致詞時表示，面對國際經濟情勢不確定因素及國內法規變動影響，合庫銀行透過強化經營體質、深化海外布局、加速金融創新、扶植新創重點產業及拓展安養信託等策略，獲利仍持續成長，資產品質方面因審慎控管風險，去年底呆帳覆蓋率由前年底的366.39％，提升至448.38％，逾放比由0.34％降至0.28％，資本適足率與第一類資本比率亦分別提升至13.59％、10.74％，成績亮眼。

雷仲達表示，未來合庫銀同仁應掌握數位科技脈動、深耕核心利基業務、維持穩健資產品質、厚植外匯財務實力、提升投資操作收益、發揮整合行銷綜效、落實法遵風控機制、精進人力資源管理等八大營運方向持續精進。

合庫銀去年海外拓展有成，柬埔寨西哈努克支行及永盛支行開業，合庫銀行在東協國家布局，由單一據點串連成線，進而擴展成面，形成黃金三角，且持續擴增，含目前申設中的寮國永珍分行與金邊分行下轄堆谷支行，海外據點將達24處，服務觸角遍布歐洲、美洲、澳洲、東南亞及大中華等區域。

合庫銀表示，未來仍將持續配合政府新南向政策增設據點，以結合國內外據點的地利優勢及資源，為客戶提供全球金融服務。