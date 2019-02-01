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郭台銘證實 鴻海威州案從大量生產轉為研發導向

2019-02-01 16:32經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

鴻海董事長郭台銘今（1）日透露，當初差點買下研發機器狗Spot的美國波士頓動力公司（Boston Dynamics），並針對近期美國威斯康辛州投資計畫回應，證實要從大量生產轉變方向。

郭台銘主動提起鴻海威州投資計畫有做改變，本來規劃要做大量生產，但美國科技創新有很好環境、人才、教育機構。有些媒體談到鴻海在威州計畫要轉變，調整到研究發展。

他指出，鴻海打算在威州雇用1萬多名工程師研究，外界就會質疑，為何要1萬多個工程師做研究，但從這些得獎主來看，雖然只有十幾個人，但他們每一個人的研究題目，都需要動用幾十人到上百人投入，這就是幾千人的研究計畫。

鴻海集團今日別開生面，邀請2018鴻海科技獎得主進行「與青年對話」，並以直播形式對外，由於科技獎得主中在演說時提到機器狗Spot，郭台銘透露，當初曾經考慮買下打造機器狗的公司，但最後因為不能大量生產而作罷。

四足機器人Spot由美國波士頓動力公司（Boston Dynamics）打造，該機器人靠著感測裝置，能走路、開門，也會自行上下樓梯，引起業界關注，該公司原本由Google 持有，近期賣給日本軟銀集團，機器狗並預計於今年上市開賣。

郭台銘鼓勵得獎青年，指出這些人起跑線都比一般人慢一點、輸給別人，但他們有勇於追求理想的夢，儘管鴻海內部很多資源、不缺經費，但研發熱情、能力可能反而沒有這些得獎主好。

郭台銘表示，這些得主需要企業界資源支持，所以獎學金是搭建一個平台對外，過去是對鴻海內部。未來所有有志科技創新的人，只要提出要求，鴻海能給的不只是獎學金，而是未來更大的幫助。

最後，郭台銘指出，台灣年輕人在世界各地闖蕩，他們只要負責盡量專心做研究，而鴻海在全球都有設研發中心，可以跟這些得獎主創新研究結合。他舉例，鴻海跟美國卡內基美隆大學機械研究院合作多年，最近在威州學校或MIT都有合作案子，可以幫年輕研究者忙牽線。

鴻海郭台銘威州
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