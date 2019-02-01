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易經專家陶文：高點落Q1、避開金融股 看好AI、車用

2019-02-01 15:38經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股狗年封關收紅。 圖／聯合報系資料照片
台股狗年封關收紅。 圖／聯合報系資料照片
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台股狗年封關收紅，市場期待農曆年後的開紅盤行情，易經財經專家陶文指出，金豬年台股卦象是「雷天大壯」，震盪現象將非常強烈，預期高點落在第1季，萬點恐成鍋蓋，低點下看8,300點；建議今年捨棄大型股、權值股，以小而美具題材的族群為主，金融股太悶宜避開，看好AI、大數據、車用、結合傳產題材的電子股、5G、通訊等。

陶文表示，今年出現700年一次的大現象，土星會相冥王星出現在山羊座，代表大翻轉的一年，加上今年是震盪的卦象，預期震盪區間會蠻大的，雖然多方氣勢不錯，但空方的動作及消息也可能不斷的釋出，對台股來說，影響較大的反而是心理層面的部分，今年受到非經濟因素影響會更多。

陶文認為，今年只要可以守紀律的操作，可以多賺少賠，以期指來說設好停損及停利點，以股票來說，則要捨棄大型股及權值股，鎖定小而美、具有題材性的股票才容易賺錢；他分析各類股的卦象指出，金融股是風天小畜卦，是很悶的卦，密雲不下，建議要避開少去著墨，以免浪費錢也浪費時間。

傳產股為火山旅卦，看起來壯盛，但要注意老舊或夕陽股，但是有轉型、轉機、或是與高科技結合的股票則可以著墨，只要避開地雷就可以，看好生活概念、通路概念股。

電子股為水澤節卦，是要有節制的去操作的卦象，避開消費性概念股；陶文看好包括AI運算、大數據、車用、與傳產或是生技結合的族群、5G、通訊等股；至於生技股則是澤雷隨卦，類股不適合重壓，以新藥概念較有題材。

陶文指出，預估台股今年高點約落在2月間，低點約在第3季，值得留意的是，萬點恐是鍋蓋，靠近萬點或是超過都是賣點，低點下看8,300點。

台股生技股權值股
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