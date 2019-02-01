誠美材董座之爭 北地院：葉美麗不得行使董事長職務

2019-02-01 12:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



誠美材原董座何昭陽。 讀者／提供 分享 facebook 誠美材（4960）今（1）日重大訊息公告指出，已收到台灣台北地方法院執行命令，在確認訴訟判決前，葉美麗不得行使誠美材董事長職務，聲請人何昭陽得繼續行使董事長職務；誠美材強調，只要前董事長何昭陽提出葉美麗收受執行命令之證明，就會依法院執行命令內容配合辦理。

誠美材經營權戰火延燒，何昭陽在1月30日取得法院執行命令，禁止葉美麗擔任董事長，欲進入公司且要求恢復董事長職權，但是遭到總經理陳俊雄等人的阻撓，無法順利執行董事長職務。

誠美材今日重訊公告指出，已在1月31日收受台灣台北地方法院北院忠108司執全精字第62號執行命令，執行命令主旨為：「債務人葉美麗應於本命令送達日起，依照台灣台北地方法院108年度全字第45號民事裁定主文第1項所載：『相對人（即債務人葉美麗）於本院108年度訴字第520號兩造確認董事長委任關係不存在及存在之本案訴訟判決確定前，不得行使誠美材董事長職務，聲請人（即債權人何昭陽）得繼續行使誠美材董事長職務』履行，如不履行，本院得依法處怠金或管收之。」。

誠美材表示，依據法院執行命令所載，該執行命令應於本公司董事長葉美麗收受執行命令之日起始生效力，故只要本公司前董事長何昭陽提出葉美麗收受執行命令之證明，本公司即會依法院執行命令之內容配合辦理。