鴻海重申 持續推動美國威州投資計畫

2019-02-01 11:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



美國總統川普去年參加鴻海在威州設廠的動土儀式，右為鴻海董事長郭台銘。（圖／路透） 分享 facebook 鴻海集團（2317）近期在美國面板廠投資計畫傳出生變，對此，鴻海今（1）早發出重訊指出，公司仍會持續推動在美國威斯康辛州的計畫，目前正與威州新州長積極溝通。

鴻海重申，仍會持續推動在美國威斯康辛州的計畫，包含創造1萬3,000個職位的長期投資藍圖。目前為止，與威州州長埃弗斯（Tony Evers）以及其團隊皆有定期且積極的溝通互動，期待未來就有關投資美國人才以及擴大威州投資領域，進行更廣泛的討論。

鴻海指出，集團正重新檢視在威州的投資項目及技術，以迎合當前全球市場環境，並符合當地與客戶所需，威谷科技園區的建設以及創造1.3萬個工作機會的承諾，並未改變。鴻海將繼續在威州打造先進製造研發園區。

據鴻海規劃，未來的18個月內，預計建造包含LCD面板模組後段封裝廠、高精密模組成型廠、系統整合組裝廠、快速打樣設計中心，協助新創企業測試與 AI 8K + 5G生態系相關的硬件設計概念。以及研究發展中心、高效能數據中心（園區內或鄰近地區）、市鎮社區，提供威谷科技園區員工生活所需。

鴻海補充，集團仍將持續投資美國優秀人才，在美國和威州建構AI 8K + 5G生態系，並在適當時機與外界分享成果。