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華映聲請重整遭駁回 緊急處分通過

2019-02-01 11:33經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

面板廠華映（2475）去年12月中旬聲請重整和緊急處分，緊急處分去年底遭駁回，今年初提出抗告。華映昨甫宣布聲請重整遭駁回，面臨下市危機，不過重整之路現曙光，今（1）日發重訊表示，桃園地方法院已在「司法院網路裁判主文公告系統」 ，公告准許公司緊急處分之聲請。

依規定，發生財務困難、暫停營業或有停業之虞的公司，向法院聲請重整，為避免裁定重整前，債權人搶先處分債權，法院可先裁定緊急處分，在一段時間內凍結公司資產與負債，停止任何公司破產、和解或強制執行的程序或轉讓公司股票，緊急處分期間不得超過90天，必要時法院可裁定延長，但延長不能超過90天。

華映重訊指出，原裁定關於駁回後開第二至第四項之聲請部分廢棄，自裁定公告起90天內，公司所有不動產、動產、債權（含基金、衍生性金融資產、投資）及其他一切具有財產價值之權利，除前項但書規定外，不得轉讓、設質、信託、租賃（含出租、轉租）、和解、拋棄、設定、增加擔保物權或為其他一切處分或增加負擔之行為。

華映也表示，對於公司之破產、和解或強制執行程序（含假扣押、假處分等保全程序，不包括執行名義之取得），應予停止。

華映昨聲請重整遭駁回，後續將依法提出抗告；依規定，接下來90天內，銀行團將無法處分其債權，華映在與銀行團協商過程中，似乎又出現一絲曙光。若華映聲請重整未過，依證交所營業細則規定，公司聲請重整，若法院裁定准予重整或駁回確定後，就要終止上市，未來若重整成功，才可依規定重新申請上市。

華映於1月30日台股封關日，憑藉盤中買盤敲進，股價打開走揚，一度衝上0.59元漲停，最後收在0.58元，日K中止連三黑，成交量1萬6,691張。

華映破產台股

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