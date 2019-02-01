台指期夜盤交易站上萬點 法人：紅包行情可期

2019-02-01 10:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



紅包行情可期 。本報資料照片 分享 facebook 狗年股市封關，台股指數未能站上萬點，不過，在美股帶動之下，期貨夜盤交易的台指期收盤為10,005點，攀上萬點，為金豬年開紅盤博得好采頭。法人表示，雖然台股封關期間達11天，國際情勢變化難料，但目前已知變數相對較少，台股開紅盤在萬點的機率升高。

外資目前台指期未平倉量仍有50,420口，外資在今（2019）年1月買超台股369.5億元，三大法人1月合計買超達601.3億元，法人態度偏多。

國泰證券證期處協理吳佩奇表示，就籌碼面而言，外資正向偏多對台股開紅盤具加分效果，只要國際局勢沒有太大變化，樂觀看待台股開紅盤表現。統一期貨經理廖恩平說，外資至封關前仍在期現貨偏多操作，儘管市場樂觀看待美中會談走向，但雙方仍有許多爭議未能取得共識，使得會談無果的可能性仍在，使2月盤勢仍然受會談消息左右，封關期間持有部位的投資人可操作摩台指避險以安心過年。

法人表示，蘋果已公布財報，台股在本周三也已反映蘋概股的走勢，美國聯準會的開會結論明朗，幾個主要變數都已清楚，全球關注的美中貿易談判要到2月底明朗，這段空窗期；台灣本身上市櫃公司的去（2018）年度財報還未公布，這段期間還是給予台股有表現空間。

元富投顧說，基本上在2月份過年期間，美中貿易談判尚未正式協定，談談和和的階段對股市可能造成震盪，但不致大幅崩跌，只要沒有什麼大意外，台股開紅盤的機會仍大，尤其年前投資人退場，融資餘額降到近三年來新低水準，浮額清理的相當乾淨，市場重新歸隊，主流股強勢帶頭大盤成交量再放大，年後再挑戰萬點。