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永豐餘股東臨時會通過永道申請上市案 拚年內掛牌

2019-02-01 09:54經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

永豐餘（1907）今（1）日召開股東臨時會，通過子公司永道無線射頻標籤（揚州）申請在中國大陸的證券交易所上市。永豐餘董事長何奕達表示，未來將持續推動集團有能力掛牌的子公司走向資本市場，以優化集團的投資組合，並厚植資本實力。

永豐餘子公司永道預計上半年遞件申請上市，順利的話，年內應可掛牌，這同時也是集團轉投資第一次到海外掛牌。

公司表示，主要考量是永道的IFRD在全球市占率已達25%，其中八至九成交貨在中國大陸，因此評估較適合在當地掛牌。上市後將取得更多元的籌資管道，用以擴建及提升現有的生產線、強化業務競爭力，並購置先進的研發測試設備。

永豐餘表示，永道2007年於揚州正式營運生產，目前年產能達30億枚，為全球第一大的RFID ODM製造商。主要營業項目為無線射頻標籤（RFID）及相關智能系統的軟硬體設計、研發、製造及售後服務，應用於新零售、交通及票卡管理、物流管理領域等。永道2017年營收4.57億人民幣，稅後淨利約1億人民幣，2018年營收4.75億人民幣，前三季稅後淨利8,700萬人民幣。

永豐餘近年已逐漸轉型為投資控股公司，策略布局轉投資事業在各產業逐步有成。包括2012年分割紙與紙板事業部讓與中華紙漿，2014年專注新藥研發的太景生物科技上櫃掛牌，率先取得首張第一類新藥研發的藥證；2016年開發創新醫材的益安生醫上櫃掛牌；2017年的申豐特用應材於證交所上市，以擴增產線。

永豐餘表示，將持續育成新事業，督促轉投資事業深耕創新研發，並透過多元的籌資管道，進一步推動業務發展。

永豐餘人民幣

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