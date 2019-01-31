華邦電去年獲利 創18年新高

2019-01-31 19:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



記憶體廠華邦電（2344）於今日舉行法說會，其去年業績創歷史新高，獲利表現則為18年來新高、歷史次高。

華邦電去年合併營收為511.9億元，年增7.5％，而毛利率則是從2017年的34％提升到37％，帶動獲利達77.28億元，年增逾三成，每股純益為1.87元。

不過受到整體經濟環境影響，華邦電去年第4季業績為118.68億元，季減逾一成，毛利率也降至34％，為近六季低點，獲利為9.4億元，比去年第3季大減67％，每股純益為0.22元。

華邦電總經理詹東義指出，受到整體經濟環境及市場需求疲弱影響，華邦電去年第4季業績下滑，不過若與同業相比，其平均銷售單價、毛利率與庫存控管等表現仍相對穩健，去年第4季的平均銷售價格下滑幅度僅低個位數百分比。

在經濟環境出現隱憂之際，外界關注華邦電的高雄新廠是否進度可能遞延，詹東義強調，蓋新廠是因應客戶有產能需求，而不是決定於市況，所以仍認真努力推動新廠建設，速度並沒有減緩。

為配合新廠的產能，華邦電也持續進行技術與產品開發，其25奈米DRAM產品已於去年第4季開始小量出貨，後續預計將開發更新一代的產品，未來將在高雄新廠投產。