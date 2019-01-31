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日立收購永大案戰火升高 小股民控告六董事、獨董背信

2019-01-31 16:52經濟日報 記者陳美玲╱即時報導

永大機電董事會29日通過日立以每股60元公開收購一案，今（31）日小股東代表黃文泰具狀與10多位聲援股民赴台北地檢署，按鈴控告包括董事長許瑞鈞在內的六名董事、獨董背信及違反證交法特殊背信。

小股東黃文泰表示，永大董事會以多數決通過日立以每股60元公開收購，卻排除兩家有意提出每股63元競標的美國奧的斯與瑞士迅達，損害股民巨大利益至少12億元，認為永大董事會執意「賤嫁」較低的日立，懷疑永大與日立黑箱主導此次收購案；另外，贊成收購案的永大董事與獨董已違背善良管理之責與應為全體股東爭取最大利益的職務，因此按鈴控告，希望司法機關介入調查，還小股民一個公道。

黃文泰指出，在1月29日永大董事會上，同意日立公開收購的永大董事長許瑞鈞、總經理蔡鋒杰、日立法人董事-長島真、及董事鄭萬來、獨董廖錦玉和謝永明等六人涉嫌背信及證交法特殊背信，決定今日與其他小股東按鈴控告六人。

黃文泰表示，永大是間體質良好的上市公司，有技術、有聲譽，且中國市場更是未來金雞母，上海永大廠區的土地價值更是不斐，他對於永大無心經營想要打包出售感到不解。

不過，身為投資人只要股票能賣個好價錢他都贊成，但此次公開收購經媒體披露過程，太多不合常理之處，包括永大資產鑑價排除上海永大的土地價格與未來前景計算，僅以現況估價，根本是賤賣資產損及投資大眾利益。

黃文泰舉例，若台北市大安區一間地段良好且具都更題材的大型房屋，請問屋主在不缺錢的情況下，會以現況市價出售還是會以未來前景價格替自己爭取最大利益？相信多數人會選擇後者。但永大此次出售卻處處配合出價較低的日立完全排除出價較高的外資，完全不合常理。

他指出，據了解，公司鑑價報告的價格區間是落在每股約58.5元到67.8元之間，結果永大卻同意日立選擇的60元，連平均價62.5元都不到，根本低估價格且沒有捍衛並爭取小股民最大利益；基於以上種種原因，他才會與其他股民挺身站出來，藉由司法告發、自力救濟捍衛自身權益。

小股東代表黃文泰(左一)具狀與10多位聲援股民赴台北地檢署，按鈴控告包括董事長許...
小股東代表黃文泰(左一)具狀與10多位聲援股民赴台北地檢署，按鈴控告包括董事長許瑞鈞在內的六名董事、獨董背信及違反證交法特殊背信。記者陳美玲／攝影
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