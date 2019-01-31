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國泰證期吳佩奇：留意外資動向 台股紅包行情可期

2019-01-31 14:15經濟日報 記者黃力╱即時報導

國泰證期吳佩奇表示，留意外資動向，台股紅包行情可期，但仍要觀察美中間的貿易會談情形以及本周美股財報表現。

台股國泰財報

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