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永大機電收購案 小股東今赴台北地檢署按鈴控告

2019-01-31 12:13經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

永大機電董事會1月29日通過日本日立以每股60元公開收購案，小股東黃文泰今（31）日具狀與十多位聲援股民赴台北地檢署按鈴控告。針對小股東提告。針對此事件，永大指出，審議委員會、董事會通已經通過，程序完全合法，小股東可以自已決定要不要參加應賣。

永大機電收購案爭議不斷，先有獨董表達不同意的意見後，今日又有小股東黃文泰具狀與十多位聲援股民赴台北地檢署按鈴控告。他認為，董事會於1月29日通過日立公司以每股60元公開收購案，卻排除兩家有意出價更高的外資電梯股東包括全球排名第一的美國奧的斯（Otis）與排名第五的瑞士迅達（Schindler）所提出的每股63元，決定要按鈴控告，為自已爭取權益。

黃文泰表示，永大是間體質良好的上市公司，有技術有聲譽，也看好永大的大陸市場布局，公司鑑價報告價格區間是落在每股約57元到68元之間，結果永大卻同意日立選擇的60元，連平均價62.5元都不到，認為永大的價值被低估。

永大上午針對此事件指出，公司的對於收購案的立場是很公平的，所有的資訊也都有公告了，程序也都依相關規定，審議委員會也通過、董事會也通過，小股東如果覺的價格不合理，可以決定要不要參加應賣。

股東日立上市公司

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