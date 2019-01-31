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狗年暗淡封關！15檔獲法人買盤認同 豬年開紅盤指標

2019-01-31 11:55經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

台股狗年小紅封關，投資人期待金豬年股市長紅。 聯合報系資料照
台股狗年小紅封關，投資人期待金豬年股市長紅。 聯合報系資料照
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狗年台股收小紅封關，今（31）日起將休市七個交易日，統計2019年來漲幅超過10％，且受到法人青睞的個股，分別集中在趨勢明確、接單能見度高的強勢股，市場分析師表示，法人低檔承接具題材性標的，大幅推升紅包行情熱度，有望成為金豬年開紅盤的指標部隊。

台股在狗年受到美中貿易戰與蘋果手機銷售不佳等因素影響，結束史上最長萬點行情，大盤回落到萬點以下箱型整理，雖然市場曾一度對於萬點封關具有信心，但最後兩天不敵賣壓出籠，狗年加權指數收在9,932.26點，小漲0.0067%。

統計今年來漲幅逾10％的法人力挺股，包含緯創、元大金、光寶科、世界、台達電、泰鼎-KY、國喬、漢翔、上緯投控、聯詠、台表科、力山、穩懋、義隆與智易。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，今年來漲幅領先大盤個股集中在航運、IC設計、零組件及塑化族群，短線法人偏多操作具財報優勢類股，中長線則偏重未來成長趨勢；雖然這些個股漲幅居前，不過只要法人外資買盤力道續強，金豬年仍有上行空間。

永豐期貨副總經理廖祿民表示，個股經過去年底整理後，元月彈出一波上升行情，法人低檔承接具題材性的標的，包括5G、車用及IC設計，其中義隆、聯詠受惠TDDI晶片市場需求有爆發成長性，股價分別上漲13%、16%，另外5G概念股的智易今年來漲幅也達到26.5%，在長線趨勢支撐下，預期個股回檔幅度將較為有限，有望成為金豬年的吸金標的。

元富投顧表示，2月過年期間，美中貿易談判尚未正式協定，談談和和的階段對股市可能造成震盪，但不致大幅崩跌，只要沒有什麼大意外，台股開紅盤的機會仍大，尤其年前投資人退場，融資餘額降到近三年來新低水準，浮額清理的相當乾淨，市場重新歸隊，主流股強勢帶頭大盤成交量再放大，年後再挑戰萬點。

台股

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