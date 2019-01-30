3C商品採購本周攀高峰 概念股1月營收旺

2019-01-30 18:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



農曆春節即將到來，九天假期為史上最長，帶動家電及3C資訊商品採購商機，將於本周攀至高峰；燦坤統計前五大熱銷商品排行榜為iPhone、大電視、家用遊戲機、無線直立式吸塵器、除濕機。3C通路的燦坤(2430)、全國電、順發、大同3C積極布局分食大餅，挹注元月業績可期。

燦坤表示，從燦坤線上購物年前熱銷商品排行榜發現，iPhone、大電視、家用遊戲機、無線直立式吸塵器、除濕機為熱銷前五名。更看好春節連假所帶來的團圓聚餐、影音追劇以及出遊、返鄉塞車解悶等商機。

燦坤積極發展新零售模式，宣布今年農曆春節期間，擴大線上線下整合綜效，初一至初六 (2月4日至2月10日)燦坤線上購物與全台近300家門市不打烊，消費者過年購買大家電照買照常配送。若是購買3C資訊商品或小家電則提供線上下單選擇門市取貨，消費滿1萬送100 APP現金券作為走春金。

燦坤強調，農曆春節從2月2日至10日長達九天，受惠於消費者領了年終獎金、紅包，會計劃性汰換家電及購買3C資訊商品來犒賞自己及家人，規劃擴大線上下整合綜效，全台近300家門市及各區物流體系成春節配送安裝優勢，提供消費者春節期間於燦坤線上購物下單，大家電照常配送安裝。

全國電看好遊戲機、電腦等開學相關用品及大家電等三大項；包括任天堂SWITCH、PS4、XBOX等各大品牌都有推出相當多經典熱門遊戲機，加上寒假剛開始、農曆春節也有九天連續假期，遊戲機買氣持續飆升，單就元月遊戲機銷售相較去年同期有二至三倍的成長。

即將到來的春節假期，大同3C規劃家電換新享優惠、消費滿額送豬年提燈、會員消費滿額抽、購買指定空調抽好禮等活動，更加碼推出SHARP品牌月的活動；此外，上網登錄購買指定家電，加碼送節能紅包，最高可送出2000元全聯紅包。

大同3C指出，考量過年期間許多家庭會趁此時更換家中大型家電，許多大型家電提供超優惠價格及贈品，將可帶動年節期間商機，主要推薦商品為洗衣機、冰箱、液晶及空調。