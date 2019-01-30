親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資
2019投資新觀念

冰箱塞滿滿剩菜？ 保存年菜4大錯誤觀念

偵測警報大響 日核燃料再生研究所輻射外洩

誠美材子公司人事異動 獨董持保留意見

2019-01-30 18:23經濟日報 記者陳昱翔╱即時報導

偏光板廠誠美材（4960）日前才剛爆發董座之爭，至今仍是爭議不斷，今（30）日再度公告子公司奇美材料科技投資有限公司（薩摩亞）董事法人代表異動，由現任誠美材董座葉美麗取代前任董座何昭陽，而二位獨董蔡蒔銓、劉韋廷則對此議案持保留意見，留給外界想像空間。

據悉，目前誠美材正爆發經營權之爭，原先董座何昭陽遭無預警除職，由葉美麗擔任董座，至今經營權之爭仍暗濤洶湧，尚未完全塵埃落定，而本次子公司董是法人代表再次出現異動，顯示葉美利為主的派系正加強對誠美材的控制力道。

值得注意的是，本次人事異動案，二席獨立董事均持保留意見，蔡蒔銓更直接強調，本次人事案與上次董事會議案直接相關，本人於上次議案已經無法表示意見。其次，上次董事會決議「似乎還有些爭議」，且證交所要求公司及獨立董事評估及查核事項尚未完成，因此此一時間點針對此項人事調整，本人無法判斷是否合宜，所以無法表示意見。

法人表示，由於偏光板在面板供應鏈具有戰略性地位，過去誠美材曾是群創的親密夥伴，隨著鴻海集團入主群創後，誠美材與群創的合作關係已不如過往，轉向搶攻中國大陸面板市場，並與錦江集團進行合作。

明基材去年營收127.6億元，年增14.6%，是營收連續四年衰退後，首度回復正成長，帶動近期股價頻頻上漲，封關交易日更衝上漲停，上漲1.1元，收12.4元。法人表示，受惠大陸面板產能持續開出，今年偏光板需求仍會增加，有望激勵誠美材業績走升。

群創面板偏光板

相關新聞

阻力退散！2019年亞股樂觀 中國低估值醞釀反彈

2019-01-30 14:29

老牌企業榮化下市！轉型再出發

2019-01-30 14:29

台股封關 股民在狗年平均賠13萬元

2019-01-30 13:48

台股封關 阿文師：淺水無大魚 專注浪頭上的產業

2019-01-30 13:08

元大證主辦台泥第二次特別股百億元認購熱烈

2019-01-30 12:43

台股農曆年後開紅盤 過去12年上漲機率67%

2019-01-30 12:32

私募基金KKR 478億元完成收購 榮化將下市

2019-01-30 10:27

違法陸資一再出現 大同擬行使「歸入權」

2019-01-30 08:52

熱門文章

台積晶圓損失 最高達百億

2019-01-30 01:14

友達本業虧損 六年首見

2019-01-30 01:19

台股今封關 力拚收紅

2019-01-30 00:44

雙重題材族群 亮眼

2019-01-29 23:54

狗年封關遇地震 台股尾盤強拉收漲0.67點

2019-01-30 13:40

封關最後一盤成交量爆出127.81億 買盤青睞這幾檔

2019-01-30 16:18

中華電財測目標 小幅成長

2019-01-30 01:24

欣興、景碩、南電 獲利看俏

2019-01-29 23:54

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top