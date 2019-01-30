誠美材子公司人事異動 獨董持保留意見

2019-01-30 18:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



偏光板廠誠美材（4960）日前才剛爆發董座之爭，至今仍是爭議不斷，今（30）日再度公告子公司奇美材料科技投資有限公司（薩摩亞）董事法人代表異動，由現任誠美材董座葉美麗取代前任董座何昭陽，而二位獨董蔡蒔銓、劉韋廷則對此議案持保留意見，留給外界想像空間。

據悉，目前誠美材正爆發經營權之爭，原先董座何昭陽遭無預警除職，由葉美麗擔任董座，至今經營權之爭仍暗濤洶湧，尚未完全塵埃落定，而本次子公司董是法人代表再次出現異動，顯示葉美利為主的派系正加強對誠美材的控制力道。

值得注意的是，本次人事異動案，二席獨立董事均持保留意見，蔡蒔銓更直接強調，本次人事案與上次董事會議案直接相關，本人於上次議案已經無法表示意見。其次，上次董事會決議「似乎還有些爭議」，且證交所要求公司及獨立董事評估及查核事項尚未完成，因此此一時間點針對此項人事調整，本人無法判斷是否合宜，所以無法表示意見。

法人表示，由於偏光板在面板供應鏈具有戰略性地位，過去誠美材曾是群創的親密夥伴，隨著鴻海集團入主群創後，誠美材與群創的合作關係已不如過往，轉向搶攻中國大陸面板市場，並與錦江集團進行合作。

明基材去年營收127.6億元，年增14.6%，是營收連續四年衰退後，首度回復正成長，帶動近期股價頻頻上漲，封關交易日更衝上漲停，上漲1.1元，收12.4元。法人表示，受惠大陸面板產能持續開出，今年偏光板需求仍會增加，有望激勵誠美材業績走升。