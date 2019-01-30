華南永昌證申請「上市中小型代表300指數」ETN資格認可

2019-01-30 17:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台灣證券交易所表示，今天受理華南永昌證券申請「台灣指數公司上市中小型代表300指數」資格認可，為今年第4件指數投資證券（ETN）標的指數資格認可申請案。

證交所指出，根據送件資料，該申請ETN連結台灣指數公司編制的「台灣指數公司上市中小型代表300指數」，成分股由上市股票中，根據發行股票的市值大小排序，以前50名後的個股為篩選池，進一步透過市值、流動性及計算產業檔數比例等過濾，共挑出300檔囊括台股各大次產業的中小型股。