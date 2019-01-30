上市公司免開重訊記者會 新增三大情況

2019-01-30 17:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



為提升資訊揭露效益，台灣證券交易所今天公告修訂重大訊息相關條文，新增三類情境可豁免開重訊記者會，包括、上市公司關係人間交易不動產低於一定門檻、營建業從事一般營業行為，及集團統籌租賃辦公室等交易，即日起生效。

證交所指出，本次修訂放寬上市公司關係人交易適用重訊記者會的交易樣態，主要進行的三大調整為：一、訂定上市公司關係人間的不動產交易重大性標準（交易金額達公司股本百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億元以上），若低於標準者豁免開說明記者會。二、營建業以自地委建、租地委建、合建分屋取得不動產等的一般性營業行為，免列入召開記者會事項。三、集團公司基於整體規劃需求，統籌租賃辦公室、土地廠房設備等再分租交易，也一併免除召開記者會。

證交所此次修正「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」部分條文，即日起實施。

證交所補充，本次修正內容，除了配合107年11月26日主管機關「公開發行公司取得或處分資產處理準則」新修訂內容修正相關重大訊息條文外，同時將上市公司受變更交易方法、停止買賣、終止上市處置以及上市公司遭檢調依法執行搜索情事，增列為應發布重訊事項。