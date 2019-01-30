封關最後一盤成交量爆出127.81億 買盤青睞這幾檔

2019-01-30 16:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股今（30）日封關，指數開低走高震盪，終場甩尾拉上紅盤作收，最後一盤成交量爆出127.81億元，買盤鎖定金融股及傳產權值股，包括新光金、元大金、中信金、中鋼等都獲得買盤青睞，另外，權王台積電（2330）也在臨收盤前爆出8,683張成交量，硬是將股價拉升0.5元，縮小跌幅作收。

台股今日封關，早盤以9,915.97點開出，一度下探至9,909.81點，回測9,900點關卡，之後在買盤拉抬下翻紅，但午盤過後再落入平盤之下，臨收盤奮力拉升，順利以紅盤封關，終場收9,932.26點，上漲0.67點，漲幅0.01%，周線下跌37.35點，月線上漲204.85點，漲幅2.11%。

台股封關日，最後5分鐘爆出127.81億元的成交量，占今日總成交量的12%，硬是將原本小跌的指數拉升6.14點，以紅盤作收，統計最後的買盤集中拉升權值股，多檔金融股臨收盤前最後一盤都爆出大量成交，包括新光金、中信金、元大金尾盤都有大單進場。

中鋼也獲買盤青睞，最後一盤成交量6,010張；台積電雖受到晶圓污染事件的衝擊，股價連續兩個交易日下跌，今日尾盤成交量也爆出8,683張，股價拉升0.5元，終場收在221元，下跌1.5元，跌幅縮小同樣有助指數的推升。