慧榮公布財報 2018全年營收成長 EPS 3.41美元

2019-01-30 15:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）今日公布2018年第4季財報，第4季營收1億2,339萬美元，季減11%，毛利率達到50.5%，稅後淨利3,020萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證（ADS）盈餘0.83美元（約新台幣26元）。2018全年度營收5億3,035萬美元，較2017年微幅增加1%，毛利率49.3%，稅後淨利1億2,353萬美元，每單位稀釋之ADS盈餘3.41美元（約新台幣105元）。

第4季營收下滑如先前所預期，主因來自終端需求的疲弱。2018年第4季嵌入式儲存營收較上一季減少15%，約佔總營收80%。其中SSD控制晶片營收儘管較上一季減少20%，但全年度營收卻大幅成長高達30%，尤其來自NAND大廠夥伴的營收更較前一年增長近35%，第4季來自3家NAND大廠的SSD開案量與去年同期相比增長70%。

第4季慧榮的SSD控制晶片開始出貨給美國NAND大廠夥伴，用於全球第一款採用96層TLC NAND的SSD。eMMC+UFS控制晶片營收較上一季減少15%，營收減少的原因則來自全球智慧型手機市場的疲弱。而SSD解決方案營收則較上一季增加5%，其中專為車載及工控市場開發的Ferri 單晶片SSD解決方案因開案量增加，營收成長。

「我們預期2019年NAND價格將持續下滑，預計今年年中開始將帶動SSD在PC的採用率。」慧榮科技總經理苟嘉章表示，預計需求的價格彈性所帶來的效益不會立即顯現，且在目前NAND價格迅速下滑的情況下，模組廠客戶對控制晶片及NAND的備貨勢必轉趨保守，NAND大廠也開始控制生產庫存。另外，我們的OEM客戶也因市場總體經濟不佳、中美貿易戰及其他不確定性因素，影響其營收能見度。預期2019年NAND的供給隨著9x層3D

NAND良率的提升及64層QLC 3D NAND的釋出，NAND的產業在今年將更穩健成長。預估下半年下滑的幅度將趨穩，進一步刺激Client SSD的市場需求。相信隨著NAND價格下滑到一個程度，我們的Client SSD控制晶片營收將持續成長。

該公司預估，2019年第1季因季節性因素、NAND價格迅速下滑及各種不確定因素影響，營收成長率將介於-21%至-16%之間，毛利率介於47%至50%之間。下半年因NAND價格回穩將帶動SSD控制晶片營收成長，預估2019年全年度營收約為持平，毛利率在產品組合不變的前提下也將與2018年相近。