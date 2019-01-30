元大證主辦台泥第二次特別股百億元認購熱烈

2019-01-30 12:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



元大證券主辦的台泥發行100億元特別股籌資案為近20年來首次非金融業特別股發行案，自送件以來即受到市場高度關注，去（2018）年12月4日至12日辦理承銷作業期間，受到投資人熱烈迴響。該案公開申購張數共17,000張，總募資金額100億元的款項業於12月13日全數收足並解存公司存儲專戶，順利募集完成，昨（29）日掛牌，股票代號為1101B。

台泥以特別股募資主要用以償還旗下台泥國際的美金借款、台泥本身的銀行借款及增資台泥集團旗下國際中橡投控公司（2104），隨著特別股100億元資金到位，預計今年初開始公司利息費用將可大幅下降，有效調整公司財務結構及提升獲利能力，並儲備更多銀彈擴大營運規模，有利於公司未來整體營運發展。

元大證券近年成功主辦各大金控/銀行如中信金、富邦金、國泰金及王道銀特別股承銷案後，今年繼續發揮通路優勢，趁勝追擊協助台泥發行100億元特別股，由於此為近二十年來第一檔產業類特別股發行案，再度引起市場認購熱潮，提供發行公司多元的籌資管道。這次台泥特別股之成功發行亦可證明，國內券商擁有足夠的能力執行大型案件籌資配售，為公司在不同環境背景下量身訂做最適合的籌資商品，也希望更多優質的企業，透過台灣資本市場資金的挹注，充實公司成長所需資金。

台泥為中華信評授予評等twA+的優質企業，亦為國內第一大、中國第六大水泥業者，近年來皆穩定配發股利，獲利能力相當穩健，目前亦與土耳其最大的水泥集團OYAK洽談成立合資公司，試圖將水泥本業版圖拓展至歐洲地區，與此同時，台泥在再生能源、廢棄物處理等領域亦積極佈局，期望往多角化發展。

這次台泥發行之特別股，除台泥原股東、員工參與認購外，亦吸引了大型壽險投資人及政府基金等認購，各方展現高度參與意願，代表看好台泥基本面，且認同台泥這次發行的特別股利率等條件，反映在對該商品的高度興趣上，進而帶動熱烈的認購現象。