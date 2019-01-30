違法陸資一再出現 大同擬行使「歸入權」

2019-01-30 08:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



大同公司。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 大同（2371）三度遭查獲有陸資違規投資，公司董事會決議採取行動，依《證券交易法》第157條規定，行使歸入權，委任外部法律事務所辦理，捍衛公司及股東權益。同時，大同也表示，近期數次以不實言論損害其名譽及商業信用者，將委外法律事務，辦理自訴。

大同去年底就傳出有違法陸資投資，今年1月17日，金管會即指出中國大陸企業龍峰國際，透過維家置業、雅興投資等5個FINI帳戶買進大同股票，持股比例達18.01%，對龍峰國際及其負責人任國龍開罰402萬元，要求停止行使股東權利，並得在半年內出清持股。

大同表示，大陸企業屢屢違法利用他人名義買進大同有價證券之情事，經金管會於民國2017年5月5日、12月5日，以及今年1月17日，三度裁罰並公告在案，「受裁罰人除涉及違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例，按金管會裁罰內容，包括該大陸企業已屬持有本公司已發行股份超過10%之大股東。」

大同指出，該大陸企業未依證券交易法第22條之2及第25條等規定，申報所持有之股票種類、股數及於賣出前事先申報等。經裁罰之大陸企業既為持股超過10%大股東，則其利用人頭帳戶取得本公司股票後，六個月內再行賣出，或賣出後六個月再行買進，即有證券交易法第157條規定短線交易歸入權之適用情事。

大同表示，按證券交易法第157條短線交易歸入權之規定，法規意旨係為維護資本市場交易之公平性，就利用大股東優勢地位以短線交易獲得之利益，應依法「歸入」予公司，故董事會責無旁貸，將依法行使歸入權。

同時，大同也向近期多起外界言論，採取法律行動。大同指出，近來某些人士未向公司查證屬實，逕自召開記者會，向媒體或在社群網站公然散播不實言論，妨害公司名譽與商業信用等情事，已對本公司產生不良影響與傷害，就此等行為，經董事會決議，委外法律事務所，由公司提起自訴，以維護本公司權益。