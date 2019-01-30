親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

劈腿！家暴！仙人跳？ 這議會「情慾流動」忍不住

比監視器更可怕 誰在偷看你的個資？

違法陸資一再出現 大同擬行使「歸入權」

2019-01-30 08:52經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

大同公司。 圖／聯合報系資料照片
大同公司。 圖／聯合報系資料照片
分享
大同（2371）三度遭查獲有陸資違規投資，公司董事會決議採取行動，依《證券交易法》第157條規定，行使歸入權，委任外部法律事務所辦理，捍衛公司及股東權益。同時，大同也表示，近期數次以不實言論損害其名譽及商業信用者，將委外法律事務，辦理自訴。

大同去年底就傳出有違法陸資投資，今年1月17日，金管會即指出中國大陸企業龍峰國際，透過維家置業、雅興投資等5個FINI帳戶買進大同股票，持股比例達18.01%，對龍峰國際及其負責人任國龍開罰402萬元，要求停止行使股東權利，並得在半年內出清持股。

大同表示，大陸企業屢屢違法利用他人名義買進大同有價證券之情事，經金管會於民國2017年5月5日、12月5日，以及今年1月17日，三度裁罰並公告在案，「受裁罰人除涉及違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例，按金管會裁罰內容，包括該大陸企業已屬持有本公司已發行股份超過10%之大股東。」

大同指出，該大陸企業未依證券交易法第22條之2及第25條等規定，申報所持有之股票種類、股數及於賣出前事先申報等。經裁罰之大陸企業既為持股超過10%大股東，則其利用人頭帳戶取得本公司股票後，六個月內再行賣出，或賣出後六個月再行買進，即有證券交易法第157條規定短線交易歸入權之適用情事。

大同表示，按證券交易法第157條短線交易歸入權之規定，法規意旨係為維護資本市場交易之公平性，就利用大股東優勢地位以短線交易獲得之利益，應依法「歸入」予公司，故董事會責無旁貸，將依法行使歸入權。

同時，大同也向近期多起外界言論，採取法律行動。大同指出，近來某些人士未向公司查證屬實，逕自召開記者會，向媒體或在社群網站公然散播不實言論，妨害公司名譽與商業信用等情事，已對本公司產生不良影響與傷害，就此等行為，經董事會決議，委外法律事務所，由公司提起自訴，以維護本公司權益。

大同股東金管會

相關新聞

台股今封關 力拚收紅

2019-01-30 00:44

就市論勢／高殖利率股 聚焦

2019-01-29 23:54

雙重題材族群 亮眼

2019-01-29 23:54

生技股剛性需求逐步擴大

2019-01-29 16:14

年節需求加持 食品股強勢

2019-01-29 14:39

華為風暴延燒 台廠供應鏈恐受衝擊

2019-01-29 14:39

迎金豬紅包 4大族抱過年

2019-01-29 14:38

一日萬點行情 史上有6次

2019-01-29 12:44

過去1輪12生肖台股封關 只有2年下跌

2019-01-29 12:29

年節受惠概念股 市場資金青睞

2019-01-29 12:03

封關在即 分析師：4大類股值得續抱 尖牙股供應鏈減碼

2019-01-29 11:36

疑持股大同遭罰 龍峰首度打破沉默：官員濫權

2019-01-29 08:52

該不該抱股過年？尋找低PE高成長的生技股

2019-01-28 10:40

法人重倉股 把握封關前最後布局時刻

2019-01-28 08:42

台積電營收恐迎十年首度衰退 該逢低入手嗎？

2019-01-25 09:48

台積電神助攻 台股封關日收紅機率高

2019-01-25 09:14

1500頁關鍵報告透露賺錢密碼 找出5大黃金產業

2019-01-25 08:11

謝金河：台股進入「食無味」行情

2019-01-24 13:23

法人靜待法說釋趨勢 大立光股價漲勢稍歇

2019-01-10 11:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48

2019年投資新觀念 「波動加劇」為新常態

2019-01-29 15:25

正視誠美材的公司治理問題

2019-01-25 16:53

世界上最寶貴的資源 數據價值超越石油

2019-01-23 11:05
看更多

熱門文章

華為風暴延燒 台廠供應鏈恐受衝擊

2019-01-29 14:39

友達本業虧損 六年首見

2019-01-30 01:19

封關在即 分析師：4大類股值得續抱 尖牙股供應鏈減碼

2019-01-29 11:36

台股今封關 力拚收紅

2019-01-30 00:44

晶圓瑕疵事件 台積電：受影響部分第2季補回

2019-01-29 15:24

一日萬點行情 史上有6次

2019-01-29 12:44

雙重題材族群 亮眼

2019-01-29 23:54

年節受惠概念股 市場資金青睞

2019-01-29 12:03

經濟解析／張忠謀退休後 台積電這個模範生怎麼了

2019-01-29 18:05

欣興、景碩、南電 獲利看俏

2019-01-29 23:54

中華電財測目標 小幅成長

2019-01-30 01:24

面板雙虎 爆量抗跌

2019-01-29 14:39

法人加持 GIS-KY業成股價有撐

2019-01-29 11:03

RTX2060來了 微星、華碩迎電競NB換機潮

2019-01-29 14:39

一日萬點行情 台股收跌81.74點險守五日均線

2019-01-29 13:44

鴻海一戰成名 麥格理張博凱傳跳槽高盛

2019-01-29 19:57

巨大、美利達 外資唱旺

2019-01-29 23:54

迎金豬紅包 4大族抱過年

2019-01-29 14:38

聯電上季虧 保守看Q1

2019-01-29 23:47

就市論勢／高殖利率股 聚焦

2019-01-29 23:54

友達連2年賺超過百億元 連6年獲利

2019-01-29 14:05

友達去年EPS 1.06元 連續六年獲利

2019-01-29 14:13

亞泥併陸廠 紛爭不斷

2019-01-29 23:51

今日台股盤前重點掃描

2019-01-30 07:15

迎戰嚴峻大環境...友達價值創造策略 強化競爭力

2019-01-30 01:15

RTX系列筆電上市 微星、華碩Q1添柴火

2019-01-29 11:07

過去1輪12生肖台股封關 只有2年下跌

2019-01-29 12:29

瑞昱去年每股賺8.57元 估產品線可望全面成長

2019-01-29 23:00

超眾產線滿載 Q1樂觀

2019-01-29 23:48

康舒衝綠能 業績將翻揚

2019-01-29 23:50

台股盤中大跌逾百點 陷9900點保衛戰

2019-01-29 11:46

富邦媒 去年EPS 10.35元

2019-01-29 23:52

盛群獲利新高 股價逆勢漲

2019-01-29 14:39

台股史上最短 萬點行情僅一日

2019-01-29 14:38

中光電 去年EPS 4.65元

2019-01-29 23:48

台泥特別股、光隆特別股掛牌 早盤逆勢上漲

2019-01-29 12:11

中光電去年ESP 4.65元 近八年最佳

2019-01-29 15:33

封關倒數 道瓊反1ETF人氣爆棚

2019-01-29 18:03

亞光、玉晶光 認購聚光

2019-01-30 00:00

永大公開收購日立 董事會四比三通過

2019-01-29 19:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top