鴻海一戰成名 麥格理張博凱傳跳槽高盛

2019-01-29 19:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



曾以百頁大報告喊鴻海上200元的知名分析師、麥格理證券大中華區研究部主管張博凱，傳出轉換跑道，將跳槽到高盛證券。麥格理最新報告指出，該券商負責追蹤鴻海、大立光的分析師已轉為Verena Jeng；麥格理官方則表示不便對傳聞進行回應。

張博凱曾以鴻海百頁大報告一炮而紅，近年研究範圍更擴大到台陸港股，率領麥格理團隊打開全球知名度，使得本次傳出張已離開麥格理，震撼外資圈。

麥格理28日發布的手機零組件報告指出，原本由張博凱負責的鴻海和大立光，將轉由台籍駐香港科技產業分析師Verena Jeng負責。而該報告大篇幅提到鴻海未來動向，報告貢獻者也不見張，連最後附上的亞洲區分析師名單，都不見張博凱的英文名Allen Chang。

外界盛傳，張已離開麥格理，遭高盛證券以更高薪挖角，不過麥格理官方對張是否離職、會否派任新主管等，皆低調表示不便回應。

業界人士透露，張博凱離職是最近才發生的事，大約在一、二周前向麥格理同事發出道別信，可能轉換跑道。而新接任鴻海與大立光研究的Verena Jeng，當年由張親自找來麥格理，擔任其研究員，屬於中生代新生力軍，跟著張認真學習，表現頗受肯定。