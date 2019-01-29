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多元上市公司開放承銷優先採詢價圈購 引進基石投資人

2019-01-29 19:51經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

為提高台股籌資吸引力，證交所去年針對無獲利大型公司發布「多元上市方案」，未獲利公司也能申請掛牌，但如何引進基石投資人仍讓新創企業擔憂；證交所今（29）日發布條文修正指出，未來若相關公司辦理承銷，得不限於優先適用競價拍賣，可採詢價圈購引進基石投資人。

證交所今天發布「初次申請有價證券上市公開說明書應行記載事項準則」第11條及第12條修正條文，於第11條新增第13款第16款，第12條新增第二款，主要配合無獲利公司引進基石投資人等上市流程進行調整。

證交所指出，本次修訂第11條內容，主要配合多元上市方案，開放申請上市的無獲利大型公司，其承銷金額達20億元以上者，可優先採詢價圈購引進基石投資人，並應於公開說明書詳細記載基石投資人名單及配售總股數資料。

為防範配售有圖利他人情事，新增條文也要求承銷商應評估發行公司與基石投資人所簽訂的認股協議妥適性、洽商銷售配售名單等事項，同時評估相關意見揭於公開說明書；且承銷商與發行公司不得提供基石投資人直接或間接利益。

第12條重大決議部分，則考量配售引進投資人茲事體大，故明訂事項應於股東會討論，並召集事由及列舉說明，該股東會決議也必須載於公開說明書。

證交所股東會台股

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