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金寶今年營運前景大好 列印晶片新品Q4量產

2019-01-29 18:34經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

中美貿易戰導致電子業面臨關稅挑戰、產能轉移等諸多問題，惟新金寶集團受惠提早佈局東南亞，未來幾年可望享受成長果實，集團旗下金寶（2312）總經理沈軾榮強調，2018年是40年未有的大變局，但對新金寶是大機會，「世界大亂、機會大好」。而在代工本業外，新事業也逐步開花結果，集團旗下專攻列印晶片的通寶，將在今年第4季正式量產新晶片，到時新金寶印表機事業將成為全球唯一橫跨IC設計、硬體組裝的公司。

回顧2018年，金寶去年營收達1,342億元，年增11.6%。沈軾榮指出，去年受到中美貿易戰影響，對所有企業都是前所未見狀況，但新金寶因在泰國、菲律賓多年投資佈局，是少數受惠廠商。

金寶董事長許勝雄表示，新金寶集團因為在多國設廠，儘管國際供需環境變動大，但金寶已經準備好了。以集團旗下泰金寶為例，現在已有4個關燈工廠，不論在生產能力或品質交期，都能應付嚴苛的總體環境，具有相當競爭力。

金寶因在東南亞具有大量產能，已經有不少潛在客戶探詢，為了要迎接龐大新訂單。金寶分別要在菲律賓、泰國啟動擴產計畫，泰國增加12萬平方米、菲律賓5萬平方米。因應擴廠計畫，東南亞員工人數要從去年底3.5萬人提升至5萬。

此外，中國方面也啟動擴產，在湖南省新增40萬平方米廠地。在泰國、菲律賓、中國新增產能陸續開出後，業績能再往上提升，預期2019將比2018年好，2020可望再超越2019。

在代工本業之外，2016年轉投資半導體事業也即將邁入收割期。新金寶列印晶片經過2年時間開發，將於今年第4季量產，屆時將成為全球唯一列印晶片廠商，先推出列印系統單晶片，後續則有影像處理晶片。

沈軾榮強調，印表機事業未來可望打造一條龍服務，從上游IC設計晶片，到下游設計印表機硬體，最後組裝製造，提供客人整套服務，等正式出貨將領先業界5到6年。

據了解，新金寶3年前從美系晶片大廠接手近百人團隊，進而成立通寶，切入列印晶片，由於美系晶片大廠未來不再生產新產品，將資源轉為專攻通訊產業，金寶新列印晶片將於今年第4季量產，在台積電投片，等新晶片量產後，可望取代美系晶片大廠空出的市場，屆時不只出貨量擴大，毛利率也能順勢提升。

泰金寶東南亞
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