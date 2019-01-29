龍邦買泰山公告「出包」全因董事會開太晚

2019-01-29 18:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



龍邦國際(2514)29日發布重大訊息，將昨日「取得泰山普通股一年內累計達3億元」公告，更正為「本公司董事會『決議』取得泰山普通股一年內累計達3億元」。

換言之，龍邦是「準備」要買泰山 ，但還未實際買進，堪稱證券交易史上罕見的大烏龍。

對此，龍邦表示，昨天董事會開會「開太晩」，結束時已經下午5點多，相關人員在作業時一時筆誤，才造成重大訊息錯誤，今天緊急作更正，但不影響購買泰山股票的計畫。