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經濟解析／張忠謀退休後 台積電這個模範生怎麼了

2019-01-29 18:05經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台積電（2330）去年營收首度突破兆元，稅後純益3,511.26億元，雙雙創下歷史新高，創辦人張忠謀在去年退休前也為台積電的未來做了相當完整的規劃才正式交棒，但是，不過8個月的時間，讓台積電在短短半年內出包兩次，連產業界都驚嘆，「是不應該出現的問題」，後張忠謀時代才剛啟動，不免讓外界質疑，這個模範生到底是出了什麼事？

台積電可說是張忠謀一生的心血打造出來的傳奇，2017年在晶圓代工領域創下營收、毛利、晶圓產能、出貨、先進製程進度、繳稅金額、員工人數等八個第一；為了退休交棒，張忠謀首創雙首長制，且在去年6月股東會後交棒退休。

去年台積電營收及獲利雙創歷史新高，去年8/30股價一度衝達268元新高價位，總市值超過6.9兆元，雖是在張忠謀退休後，但其間也是有他的心血貢獻；只不過，在他退休不到兩個月時間，台積電就傳出病毒感染事件，引來各界重視，同時也驚訝，怎會出現這種錯誤；誰想到，不到半年時間，又傳出晶圓污染事件，據初步清查，影響上萬片的晶圓。

根據台積電發出的新聞稿指出，事件是發生在1月19日，發現F14B的12/16奈米的良率出現問題，經追查後了解問題出在一批光阻原料上，原料則是來自多年來供貨給台積電的廠商，因這批原料與過去所供應的原料規格有相當的誤差，立即停用不符規格的原料，且馬上通知所有受到影響的客戶。

晶圓污染事件在發生10天後，外界才得知，產業界更是驚呼，不應該是模範生會出現的問題，但就是發生了，連最強台積電分析師陸行之都不以為然，在臉書上發文指出，聽說這次也很嚴重，不是作廢2-3萬片晶圓片就可解決的事，他同時砲轟，台積電老是「被相害」而出狀況，是運氣不佳，還是皮帶鬆了，「這已經不像我們過去認識的台積電」。

產業界人士坦言，過去在張忠謀時代，領導地位鞏固，但是，後張忠謀時代的雙首長制，是否存有外界看不見的內部派系問題？或是因為公司規模更大了，產生較僵化的情況？是皮帶鬆了？還是內控存有問題？都讓產業界及投資人高度關注。

產業人士分析，張忠謀時代與現在的大環境並不相同，目前的領導團隊面臨半導體產業景氣下滑的挑戰，外部有大環境的問題，內部則可能有內控需加強的問題，兩者都考驗經營團隊的能力，是否可以再創台積電新一波的傳奇。

台積電張忠謀晶圓代工
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