封關倒數 道瓊反1ETF人氣爆棚

2019-01-29 18:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



繪圖晶片大廠NVIDIA下調去年第四季營收預測，引發景氣降溫、企業獲利下修的疑慮，昨日股價收跌近14%；此外工業巨擘開拓重工，獲利表現亦不及預期，兩大不利因素打壓下，美股昨日開低走弱，道瓊指數收跌208.98點，跌幅0.84%，費城半導體跌幅居前，下跌2.09%，最新指數收在1,254.4點。

國內目前唯一追蹤美國道瓊指數的反向ETF—國泰美國道瓊反1(00669R)，受到美股波動放大，且臨近台股封關，投資人避險需求增溫下，今(29)日走勢呈現價量俱揚，收盤上漲約1.18%，成交量飆升至5,279張，創出自去年2/6美股閃崩千點以來，近一年中的最大量能，預期明日買氣仍可維持不墜。

國泰道瓊反1ETF(00669R)經理人張家璇指出，除了發佈訊息的個股外，科技股方面，後續包含超微、Apple、高通等大型股財報將陸續發佈，鑑於去年第四季海內外景氣有所降溫，預料財測下修的可能性不低，可能將持續對美股大盤帶來壓力。

張家璇進一步表示，美中貿易談判將於周三展開，但同時間，美國對華為提出刑事控訴，增添談判前的不確定性，此外FOMC會議亦將登場，預料各大風險因素將令市場趨於震盪。雖然道瓊指數成分股，皆為長期美股存股之良好標的，但時值春節長假，投資人操作心態上可適度避險佈局。

國泰ETF團隊主管鄭立誠則補充，在全球經濟疑慮未消退之下，投資人運用美股反向型ETF，可從三個面向切入：1.純粹多空操作下，需熟悉指數點位，對技術線型始能有較佳掌握；2. 若手中持有績優美股，如微軟、麥當勞、蘋果、波音等，因皆為道瓊成分股，故可運用道瓊反向ETF，規避長假風險 3. 可進行配對交易，挑選看好的特定主題，如做多機器人ETF + 買進美股反向ETF，獲取相對超額報酬。