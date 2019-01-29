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分析師：香港房市將觸底反彈 漲幅15%

2019-01-29 17:41經濟日報 記者陳律安╱即時報導

香港房價近來的跌勢，可能很快就會告終。

CNBC報導，瑞銀四個月前，還依據其房產泡沫指數認定香港房價嚴重高估，是泡沫風險最高的房市。不過現在幾位分析師指出，在短暫的房價修正後，香港房市將觸底反彈。

分析師去年認為，受到陸港股市下滑、人民幣走貶，以及香港借貸成本上揚影響，香港房市將下跌15%至20%。

里昂證券（CLSA）房產分析師王艷表示在23日出具的報告表示，香港房價已從去年8月的頂部下降10%。現在王艷表示，現在香港房市將受惠於港股及人民幣的回穩，而聯準會「溫和的利率指引」，可能會推動香港投資人轉進高殖利率的投資標的尋求回報，例如房地產。

港幣與美元掛鉤，美國利率調升香港當局也會亦步亦趨跟隨，而去年第4季美股大跌以及美國及全球展望黯淡，讓市場預期聯準會將放緩升息步調。

王艷報告寫到：「市場動態已經轉變」，預估房價將在未來幾個月觸底，之後反彈漲幅可能高達15%。

花旗地產分析員楊海全於28日的報告指出，近來當地房價指數每周上升，以及強勁需求的浮現，支撐了該行修正已告終的觀點。楊海全寫到，近來周末房市銷售熱絡「再度確認了累積積壓需求的支撐，令買家情緒回溫」。

花旗預期，香港房價於今年的4月至12月間將漲10%。

里昂證券也預期，2012年透過工作簽證遷到香港的中國大陸買家，其需求激增。那些留下來且拿到永久居留權的大陸人，將能夠買房且不必付30%印花稅。

香港政府在2012年為了抑制房價，對非香港居民買房課徵印花稅，提高非香港居民買房的成本多達30%，而取得香港永久居留權需要七年時間，這些買家正摩拳擦掌準備在2019年買房。

房地產投資管理公司仲量聯行去年表示，如果美中貿易戰惡化，香港房價跌幅恐高達25%，它現在對香港房市仍謹慎以對。

仲量聯行於其網站上的1月銷售市場綜述報告提到，香港房市「仍與美中貿易戰的情勢演變高度相關，貿易戰的結果決定市場情緒」。

專家看好香港房市將觸底反彈
專家看好香港房市將觸底反彈
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