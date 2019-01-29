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2019年投資新觀念 「波動加劇」為新常態

2019-01-29 15:25聯合線上企劃／ 陳怡君

全球經濟景氣不樂觀，各大研究機構紛紛調降2019年經濟成長率預估值，且中美貿易戰極可能再度引爆、歐洲地區不穩定的政經情勢，都將可能持續衝擊今年國際金融市場，當「波動加劇」極可能成為新常態之際，投資人應建立投資新觀念：「AI + ETF定存股」，才足以在2019年「戰勝波動」。

AI趨勢興起，元大全球人工智慧ETF研究團隊指出，AI的發展可直接降低企業成本，有助生產力大幅提高，根據知名市調機構Gartner預估，AI市場規模將由2016年的300億美元一路高速成長，2020年將達到3,000億美元之譜，短短四年大幅激增十倍。

看好AI產業發展，今年也有許多投信業者紛紛推出AI商品，投資人在選擇AI相關標的又該如何選擇呢？元大全球人工智慧ETF研究團隊建議，挑選時應優先選擇具有：AI高關聯度、成分透明的商品，以元大全球人工智慧ETF為例，其所追蹤的STOXX全球人工智慧指數以人工智慧相關產業營收來源為篩選指標，為市場上最具代表性的人工智慧指數，有別於目前市場上其他AI基金所追蹤指數包含AI與機器人。元大投信更全面導入AI，積極推動智能化發展轉型，在投信2.0時代，投資人只要善用智能化投資平台，並搭配投資組合分散風險，便能跳脫舊有的傳統投資方式，升級為結合AI的智能化投資法。

元大投信研究團隊也建議，2019年波動加劇，若投資人仍沿襲舊有的投資習慣，鎖定特定產品標的、透過投資單一、特定投資商品，買低賣高，從中賺取價差，風險將大幅提高，2019年應特別留意如何「分散風險」，避免集中在特定商品，投資配置時應盡可能「分散再分散」，建議可選擇ETF作為定存股標的，例如元大台灣50 ETF（證券代碼:0050）、元大高股息ETF（證券代碼：0056）都是適合的標的，ETF投資多檔股票，有機會避免個股波動引發的風險。

2019年投資新觀念

資料來源：元大投信整理、2019/01
資料來源：元大投信整理、2019/01
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