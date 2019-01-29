一日萬點行情 史上有6次

2019-01-29 12:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股封關前，萬點之路再受挫。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台股封關前，萬點之路再受挫，台積電（2330）重挫下，拖累今（29）日大盤指數再度失守萬點，盤中大跌逾百點，群益投信統計，史上一天萬點共有8次，其中的5次落在1989年，2017、2018及2019年各有一次，最近的一次是昨日的萬點行情。

台股昨天攻上萬點，市場期待封關行情，可惜今日在台積電領跌下，指數以9,944.71點開出，下跌68.62點，蘋概三王齊挫，大立光、鴻海走跌，權值股低檔整理，指數一度下探至9,893.96點，回測9900點關卡，盤中大跌逾百點。

群益投信統計，史上最短的一天萬點共有8次，分別是在1989年的6/19、8/26、8/29、10/17、11/23，共有五次，另外，2017年5/11、2018年10/12及

昨日的10013.3點則各有一次；昨日上萬點，今日回測，萬點封關行情出現變數。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，現階段類股輪動快速、個股波動性大，建議投資人以台股基金參與行情；他強調，台股後市投資操作上須留意三大風險，包括美中貿易爭端演變、新台幣走勢和外資動向、代工製造成長放緩。

沈萬鈞認為，在美中貿易議題上，後續仍需視雙方協商過程和態度變化而定，消息面上不排除為市場帶來干擾，在投資操作上須謹慎留意；在產業部分，今年度最值得關注的便是成長趨勢佳的5G、人工智慧兩大新科技類股，及需求穩健的民生消費類股。