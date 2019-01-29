台泥特別股、光隆特別股掛牌 早盤逆勢上漲

2019-01-29 12:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



台泥特別股台泥乙特（1101B）和光隆特別股光隆甲特（8916A）今日掛牌，掛牌首日皆有不錯的表現。台泥乙特以每股50元掛牌，盤中一度來到51元，且午盤成交量已逾6,000張，市場人氣不弱;另，光隆甲特是上櫃第一檔公開募集、可公開交易的特別股，以每股50元掛牌，今日盤中來到52.3元，午盤成交量逾1,500張，首日表現不俗。

台泥發行特別股2億股掛牌，公司去年宣布籌資400億元，分別以公司債、特別股、海外存託憑證等形式進行，主要因應多元的投資計畫，包括核心事業水泥、綠能等都有評估案在進行，同時，台泥去年也併購土耳其公司SANKO，年產能700萬噸，市占率約6%。台泥考量將土耳其做為跳板，未來有機會進一步擴展營運規模。

台泥的籌資亦有助償還海外子公司銀行借款，可望進一步強化台泥的資本財務結構及降低融資成本，提升台泥未來營運的財務彈性。另就水泥業今年展望來看，法人普遍認為，水泥業今年營運在中國需求平穩、煤炭等成本下降中，相對有利。

光隆甲特年利率5%，並具有優先於普通股的盈餘分配權，但股息為非累積型、每年以現金一次發放。光隆去年獲利雖不如預期，但今年可望成長。法人表示，光隆的成衣產能處於滿載，因承做利基型的戶外成衣，2019年新增4~5個高毛利率戶外品牌，成衣營收可望回到接近雙位數成長。