日本電產入主拿下6席董事 超眾首季營收挑戰同期新高

2019-01-29 12:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



散熱模組龍頭超眾（6230）因應日本電產入主，今（29）日舉行臨時股東會全面改選董監事，日本電產拿下六席董事，象徵超眾從創辦人吳家進入日商時代，展望今年營運，超眾總經理郭大祺指出，「春節前各事業線都忙著加班趕出貨」，透露出對首季營運樂觀看待的訊息，法人預估，第1季營收有機會挑戰歷年同期新高。

因應日本電產入主，超眾臨股會全面改選董監事，包含7名董事及2名獨董及監察人2席。由於超眾公司派及大股東日本電產持股逼近七成，臨股會不到半小時迅速結束，日本電產拿下5董1獨董，席次超過超眾原有團隊。

新任董事名單，超眾原團隊包含董事長吳適玲、總經理郭大祺佔新董事會2席。日本電產團隊則有5席，包含日本電產國際企業管理部部長永井淳一、日本電產小型精密馬達暨方案處理事業群（GMS）執行顧問高尾征志等。隨著日本電產進入新董事會，並佔據多數席次，也象徵超眾正式從創辦人吳家進入日本電產時代。

展望首季營運，郭大祺透露，沒感受到不景氣，「春節前各事業線都忙著加班趕出貨」，目前訂單滿載，客戶需要的量超出原先預期，包含NB、通訊、手機部分。

法人指出，超眾首季營收將超過去年同期16.5億元，但相較去年第4季20.87億元衰退，惟單季有機會超過2016年17.4億元水準，挑戰歷史新高紀錄。

展望全年，郭大祺表示，儘管大環境景氣受中美貿易戰影響，但扣除外部因素，對今年營運樂觀看待。法人預估，超眾今年營收有機會高個位數成長。

以超眾產品線區分，手機事業成長性最強，以去年營收佔比5-6%估計，預期今年營收將增加兩、三成，其次則為網通，第三則為伺服器，最後則是PC，細部來看，NB儘管量會衰退，但受惠ASP增加，營收整體仍會呈現增長，但DT則價量都下滑。

超眾看好今年營運，也表現在資本支出上，預期今年金額將超過近年水準;在產能部分，以超眾三大廠區來看，昆山廠熱管月產能約800萬支，散熱模組300至500萬套。在重慶廠部分，月產300萬套散熱模組，熱管200萬支。至於台北廠則生產VC，預計從去年產能50萬片增至今年100萬片。