年節受惠概念股 市場資金青睞

2019-01-29 12:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



台股即將放年假。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台股即將放年假，隨著明天台股將封關，食品股的統一（1216）今天依舊逆勢上漲，成為投資人抱股過年的標的；另外，大股東不斷增加持股的泰山（1218）今天股價表現很也強勁，其餘的大飲（1213）、天仁（1233）。

食品龍頭統一今天人氣相對出色，盤中最高來到73.1元，漲幅為1.2%；泰山在大股東龍邦公告持股比率已經突破20%後，而且持股成本達17.7元，再加上泰山也是年節受惠概念股，今天股價逆勢來到17.95元，漲幅為1.4%；其餘的飲品概念股大飲、送禮商機加持天仁，股價都紅盤小漲。

長假即將來臨，法人普遍認為，內需概念股受到美中貿易戰影響相對低，適合成為投資人抱股過年的標的，統一是食品龍頭廠，去年前3季稅後盈餘148.02億元，每股稅後盈餘2.61元，對於新年度展望，統一轉投資的企業愈來愈好趨勢，包括統一中控、統一美麗事業等營運都愈來愈好，統一全年營運還是看悄。

除了今天股價走強的統一等外，國內畜產業龍頭廠大成、卜蜂也是年節受惠概念股，再加上今年全球許多地區傳出豬疫情，國內的飼養豬的業者也都開始改用飼料，長期業績看俏；另外，兩家公司持續在台灣、大陸與東南亞擴產，並且積極朝向食品業轉型，這個部份也會推動新年度的營收、獲利表現。