封關在即 分析師：4大類股值得續抱 尖牙股供應鏈減碼

2019-01-29 11:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



狗年封關倒數在即！ 聯合報系資料照 分享 facebook

狗年封關倒數在即！受到美國企業下修財測影響，台股賣壓出籠，投資人不願抱股過年情緒大增，不過市場分析師指出，根據近15年經驗顯示，台股開春後一個月，加權指數平均漲近4%、上漲機率逾9成，投資人可選四大題材抱股迎接上漲行情！

台股將在30日封關、休市七個交易日，市場分析師認為，根據以往經驗，台股在紅新春開紅盤日上漲機率為8成，如果採取「封關日買入，開紅盤日賣出」，有機會迎接迎接紅包行情！

其中，市場分析師點名四大題材值得抱股過年，包括零售、通訊、航運、觀光。

由於，今年受到全球景氣衰退影響，全球股市震盪加劇，加上中美貿易大戰仍懸而未解，台股上半年的波動不可小覷，且封關期間，正值美股尖牙股「FAANG」發布財報周，如果財報不如預期，台灣電子股將會是首當其中，因此較不受國際因素影響的通訊、零售類股有望表現持穩，至少是進可攻、退可守的標的。

另外他也看好年節旅遊旺季題材發酵，觀光、航運類股具備題材性，亦是適合抱股過年的標的。

該市場分析師指出，台股目前處於高檔震盪位階，投資人抱股過年須善選標地，除了上述的四大類股外值得留意外，持有高殖利率的穩健型個股，或趨勢成長股也適合續抱，反之，位階高或是尖牙股相關供應鏈則可以減碼保守應對。