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春節資金缺口免煩惱 國泰證股票貸款3分鐘搞定

2019-01-29 09:58經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

國泰證券領先推出只需3分鐘即可完成撥款的「股票貸款 鈔急好貸」24小時線上服務。...
國泰證券領先推出只需3分鐘即可完成撥款的「股票貸款 鈔急好貸」24小時線上服務。 圖／聯合報系資料照片
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面對接踵而來的資金需求，許多股民可能考慮賣股求現，卻有可能面臨價位不甚滿意或時間上來不及因應的窘境。為解決投資人的困擾，國泰證券領先推出只需3分鐘即可完成撥款的「股票貸款 鈔急好貸」24小時線上服務，1分鐘就能簡單透過「國證e櫃台App」完成借款申請，讓有短期資金需求的投資人快速取得所需現金。

金豬年即將到來，街頭巷尾過節氣氛日漸濃厚，不論是採買年節賀禮、準備紅包孝親還是計畫出國旅遊，都需要一筆為數不小的費用，更遑論年後即將到來的開學季，家長們也要開始預備動輒上萬元的子女教育金，讓人大嘆年終獎金不夠用。

國泰證券表示，每到歲末年終就是資金需求的旺季，特別是即將到來的春節假期長達9天，投資人得要準備更多的現金來支應，而手中持有股票的投資人，就可透過券商的股票貸款服務，彈性取得所需現金，也能保有在未來選擇更佳時間點賣出持股的機會，對投資人來說不失為一項靈活的理財工具。

總觀目前券商提供的股票貸款利率多在5.5%～6.5%間，儘管較銀行信貸利率稍高，不過在核貸速度方面，券商仍取得領先優勢，約在一個營業日內可完成，惟各券商的撥款速度有些差異，其中以3分鐘就能快速撥款的國泰證券略勝一籌，有需要的投資人可多加留意。

國泰證券分析，由於現代人生活緊湊，周轉資金也要選擇有效率的方式來進行。在申請股票貸款的族群中發現，有將近九成客戶是透過數位平台申請，其中又有30％的客戶是在非營業時段，也就是在傍晚下班後至隔日凌晨6點進行申辦，職業以中小企業主及攤商居多，借款目的則以「投資」為主，顯示小額、快速及24小時不休息的線上服務，能確實協助有需要的投資人解決燃眉之急，達到普惠金融的理想境界。國泰證券自「股票貸款 鈔急好貸」推出短短兩個多月以來，成效已達到過去兩年線下作業的水準，可說是客戶與業者雙贏。

國泰證券指出，金管會於2016年1月即核准券商辦理不限用途款項借貸業務，許多券商紛紛跟進，然而申請及還款流程繁瑣，仍是投資人使用上的一大痛點。為解決投資人的問題，國泰證券訪談多位使用者，堅持以提供投資人愉悅的使用經驗為設計依據，簡化流程創新推出「1分鐘申請、3分鐘撥款、24小時服務」的股票貸款線上服務，只要是國泰證券的客戶，且在帳戶中有整股庫存，就能輕鬆透過「國證e櫃台App」申請借款，審核通過後3分鐘內即可快速撥款。自2018年11月中旬推出迄今，已有數千名客戶搶先申辦，享受無痛借款的快感。

國泰證券提醒，投資人在申請借款前，還有幾項步驟要完成，例如事先提交申請以進行資格審核與擔保品設定等，而1月30日就是封關日，投資人需在31日上午11點前完成擔保品提撥申請。統計目前共有超過2000檔上市櫃股票（含ETF及債券）可做為借款標的，投資人可透過「國證e櫃台App」提供的「借貸試算」服務，試算個人庫存股票可借貸的金額與利息，最低借款金額為新台幣1萬元起，現在申辦免手續費，1月31日前完成借貸，還有機會參加活動抽Apple系列商品。

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