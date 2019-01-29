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紐時：從一個小螺絲看蘋果為何無法在美國製造

疑持股大同遭罰 龍峰首度打破沉默：官員濫權

2019-01-29 08:52經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

台商鄭文逸涉嫌與上海知名地產商任國龍共謀，聯手炒作大同公司股價，不法獲利超過十一...
台商鄭文逸涉嫌與上海知名地產商任國龍共謀，聯手炒作大同公司股價，不法獲利超過十一億元，日前遭台北地檢署起訴。圖╱聯合報系資料照片
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金管會日前查獲陸資違規投資大同（2371），對中國大陸龍峰集團旗下子公司龍峰國際及其負責人，開罰402萬元，並要求限期半年內出脫持股。龍峰集團負責人任國龍首度打破沉默，指出龍峰目前並無持有任何大同股票，「沒有股票何來限期出清？」直言金管會的裁罰無理由，要求半年內賣出更是無效處分，將委託律師提起訴願。

任國龍說，前年12月5日，金管會也認定他以女兒名義，用外資帳戶代持大同股票，裁罰582萬元並限期出清。事實上，他女兒早已成年，而且是加拿大國籍，女兒是依據台灣法令以外資信託帳戶合法買進大同股票，「明明是加拿大國籍，合法的外資，但金管會仍認定是中資人頭代持，執意開罰。」

任國龍表示，金管會一再對龍峰集團開罰，都沒有事實依據，裁處書對當事人的說明置若罔聞，所提文件一律不採，充滿臆論推論，這次裁罰竟然要求龍峰集團賣掉別人持有的股票，要求不是大同的股東停止行使股東權，「官員濫用行政權利已經到了令人難以想像的地步！」

今年1月17日，金管會指出龍峰國際，透過維家置業、雅興投資等5個FINI帳戶買進大同股票，持股比例達18.01%，對龍峰國際及其負責人任國龍開罰，停止行使股東權利，並要求半年內出清。龍峰集團律師張簡勵如表示，金管會做出的處分不僅違法，而且無法執行。

張簡勵如解釋，龍峰集團沒有違法投資大同股票，和維家置業、雅興投資這兩家外資公司沒有任何委託代持關係，金管會一再以臆測推論方式認定龍峰集團繞道投資，「事實上，龍峰集團不是大同公司的股東，如何停止行使股東權利？沒有持有大同股票又如何出清？」

張簡勵如強調，龍峰集團和龍峰國際，目前沒有持有大同股票，和維家、雅興這些外資也沒有委託代持關係，金管會濫用行政權利做出違法而無效的處分，嚴重損害龍峰集團商譽及任國龍本人權益，將依循台灣法令提起行政訴願，以正視聽。

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