新台幣匯率連續升值 外資打算抱股過年嗎？

2019-01-28 20:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



新台幣匯率連四日升值，創逾兩周新高。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 農曆封關前，外資大買台股，不僅推升台股指數重返萬點大關，新台幣匯率也連四日升值，創逾兩周新高，引發外界側目，甚至議論紛紛：「外資是不是真的回來了？為什麼願意抱股過年？」

金融圈主管分析，這波外資回流，若單純從新台幣匯率走勢來看，有如「溫水煮蛙」，因近期升勢其實並不算劇烈，外資實際上卻是連續買超台股不間斷，推測這些進入股市的資金，部分是由國外匯入，還有不少是先前停泊在國內的資金。

至於外資為什麼回心轉意，願意回來買台股，除美股表現強勢帶動台股上漲外，同樣展現外資看好台股年後表現。金融圈主管說，長達九天的農曆春節假期結束後，將於2月11日開紅盤，歷史經驗顯示，台股2月上漲機率頗高，顯示豬年「紅包行情」值得期待。

此外，中美貿易戰稍有緩和，激勵國際股市走揚，外資回頭加碼台股，鎖定的其實就是高股息、可獲得穩定收益的績優股，在農曆年封關不確定性因素增加時，仍願意緊抓不放，顯示就算「抱股過年」，也沒有夜長夢多的疑慮。

對於外資重返台灣加碼台北股匯市，中央銀行官員分析，台灣經濟基本面佳，且國內流動性充裕，加上台股基本面穩健，比其他新興市場表現相對更好，且外資本來就有全球布局的需求。

央行官員強調，外資就是這樣進進出出、有買有賣，而新台幣匯率相對穩定，不像韓元大漲大跌、波動幅度較大，外資願意買台股，主要因國際投資機構看好台股現金股利高，而這一直也是吸引外資來台的關鍵。

央行官員說，外資本來就會尋找市場各種機會，在台灣進進出出是很正常的事情，畢竟現在是「資金無國界」的時代。