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賣越南廠資訊不明遭質疑 大同：近期補充公告

2019-01-28 18:25經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

大同（2371）去年底出售子公司大同越南廠100%股權，但因所公告重大訊息，未完整揭露與中國大陸買家簽訂合約重要資訊，上周遭證交所大同開罰5萬元，大同股東28日呼籲盡速補充公告。大同傍晚回應，對出售越南股權一事，會依照相關辦法及慣例辦理公告，近日將依要求補充公告。

去年12月27日公告，以美金2,080萬元（約新台幣6.41億元），出售大同越南廠股權，預計稅後處分利益約4.05億元，交易對象為美家投資（香港）有限公司。當時大同透過重訊，公告「買賣雙方議定，且我方以獨立評價機構出具股權鑑價報告，及會計師事務所出具價格合理性意見書為參考依據，董事會為決策單位」。

大同股東提出質疑，為何大同未向全體股東充分揭露相關資訊？交易價格及條件之決定是否有什麼隱情？大同公司三位獨立董事有切實忠於職務，完全瞭解大同越南廠這項交易詳情及不確定的風險嗎？實在應該出來對股東交代清楚。

針對越南股權出售案，大同表示，總計分四期的款項，至今已收入兩期款項共1,040萬美金（約新台幣3.2億元），已達交易金額50%，後續進度仍按合約約定執行，關於本案，公司將項主管機關說明呈報並申復。

大同越南股東
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