子公司產品遭爆造假 東元：同仁法律知識不足造成誤會

2019-01-28 17:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



東元（1504）旗下子公司安柏電機，遭時代力量立委黃國昌質疑，疑似以偽造防爆設備的驗證機構審驗合格書，販售給台電高雄大林電廠使用。東元坦承疏失，表示是公司同仁法律知識不足，但安柏的防爆電氣產品，均有通過工研院及產業安全技術中心的合格證明，安全無虞。實為有心人士惡意攻訐，造成誤解。

黃國昌與高雄市議員林于凱等人，今日透過直播爆出此事，批評，無法想像市值數百億的上市公司，用如此低劣的犯罪手法，用假的東西矇騙，要求東元說明。東元下午發出四點聲明滅火，東元集團協理、安柏電機董事長張松鑌，也親上火線說明。

張松鑌表示，台電大林電廠是發包給韓商現代（Rotem），現代再和承岡公司購買防爆管件，而承岡有部分防爆管件，是跟安柏購買 ，預計花費總金額約600萬台幣，安柏跟台電並無直接關係。

然而，他也坦言，安柏同仁將相關認證文件提供給承岡時，不想將所有資訊提供，做了沒必要的修改，誤會便是由此開始。

張松鑌表示，此為同仁法律知識不足，不清楚有蓋官印不能修改，坦承錯誤，這起事件事實上去年8月，調查局接獲檢舉就到安柏進行詢問跟調查，公司也都全力配合說明，現只希望以平和方式解決，趕快把事情向社會大眾說清楚，不要造成更多誤會。

東元強調，安柏是東元關係企業安台國際投資股份有限公司，和美國哈柏公司（Hubbell）合資，所代理之產品皆為原廠，斷不可能有假貨。