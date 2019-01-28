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元月行情旺 外資連兩周全面回流亞股

2019-01-28 17:13經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

美中貿易談判有望、美元走弱，外資連續兩周全面回流亞股。上周以南韓股市吸金13.7億美元最多，台股吸金近11億美元居次，東北亞雙雄已經連三周獲外資青睞，今年來分別吸金25億美元、15.1億美元。印尼與越南更是連續吸金五周，為2017年12月最後一周以來首見。

在資金的推升下，上周亞股紅光滿面，以南韓與泰國股市雙雙漲2.5%最高，台股以1.3%居次。今年以來，只有印度小跌，其他亞股漲幅介於0.6%到7.8%之間。

摩根亞太入息基金產品經理張致寧指出，近期國際市場持續傳出利多消息，包括中美貿易問題降溫，美元走勢也不若過往強勁。此外，美國聯邦準備理事會（Fed）將於今、明兩日召開今年首次貨幣政策會議，目前外界推測Fed將按兵不動，並於會議後可能釋出縮表政策提前結束的重大政策方向，有利亞股在內的新興市場。

張致寧分析，在資金大舉回補之下，今年來摩根士丹利資本國際（MSCI）新興亞洲指數上漲5.6%，相較去年重挫17.3%的走勢明顯好轉，也成功扭轉整體投資氣氛，對照去年底時樂觀不少。

另外，彭博資訊最新調查顯示，對於國際資金最具吸引力的亞股為印度，台股排名第三，中國名列第七。

群益亞太中小基金經理人洪玉婷表示，新興亞洲區域經濟成長動能仍相對強勁，且根據外資券商統計，今年度亞洲（不含日本）獲利成長率預估仍有9.6%的近雙位數成長。基本面和獲利面仍持穩，有助帶動估值回升，因此後市表現仍不看淡。

中國信託投信指出，美國財報季加持，上周晶片類股財報表現帶動費半指數大幅彈升，激勵台股相關半導體供應鏈一同走高，台股連續三周收紅。儘管台股即將封關，但強勁走勢使外資大幅加碼期現貨，已連續第三周流入，預估短期盤勢在內外資加持下仍有一定支撐。

摩根東協基金產品經理張乃文表示，近期東協各國利多消息頻傳，像是英國消費電子大廠宣布將總部移至新加坡。另外，今年選舉題材可望刺激國內消費成長，如泰國上周宣布延宕多時的總理與國會大選將於3月24日舉行，而印尼除4月總統大選外，又受惠去年底油價下修、財政赤字改善，重振外資的投資信心，內資也共襄盛舉。

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