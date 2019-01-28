鼎炫重慶新廠啟用 產能可望增逾三成

2019-01-28 16:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



鼎炫-KY（8499）為積極擴大EMI材料事業接單能力並提升市場占有率，重慶新廠正式落成啟用，新廠啟用後將擴增模切加工產線並添購設備以提升生產自動化，產能可望較舊有廠區增加三成以上，生產品質與效率也可望大幅提升。

鼎炫-KY旗下材料事業耕耘全球電磁干擾（EMI）材料事業已近20年，是全球少數能自主研發上游材料、持續優化可規模量產的模切工藝，並且提供良好售後服務以解決高度客製化需求的一條龍整合專業材料廠，這也是鼎炫-KY能打入全球重量級科技品牌廠及其供應鏈等重要關鍵。

目前EMI材料銷售約八成聚焦於平板電腦、筆電等應用領域。隨著整體IT產業西移，鼎炫-KY也在2012年進軍重慶地區設立川揚廠，期間重慶廠區連續六年業績成長，平均每年保持約二至三成以上成長力道，實屬難能可貴的佳績。

展望2019年，鼎炫-KY看好EMI材料事業持續投入新款材料研發、製程優化、積極拓展多元接單表現，可望擴大EMI材料在筆電及平板電腦產品的滲透率，另外新的產品布局已成功打入陸系面板廠商的供應鏈，可望於第一季下旬陸續出貨。